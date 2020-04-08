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Cumaya kadar yağmur var

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Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu

Cumaya kadar yağmur var

Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Dairenin 09-15 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Cumartesinden itibaren hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

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