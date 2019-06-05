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Cumartesi sabah sis bekleniyor

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Cumartesi sabah sis bekleniyor
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Hava sıcaklığı hafta boyunca 33-36 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 -12 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve Cuma günü az bulutlu ve açık; Cumartesi günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve sabah saatleri sisli; Pazar günü parçalı çok bulutlu; Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı günü parçalı bulutlu ve Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 33 - 36 derece,  sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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