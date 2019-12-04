Cezaevi'nde koğuşlar yenilendi

Merkezi Cezaevi’nde, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve sponsorların yaptığı ortak proje ile 21 yaş altı mahkumların koğuşları yenilenerek şartları iyileştirildi.

Cezaevinde ayrıca 2019 yılında 21 yaş altı mahkumların topluma kazandırılması adına etkinlik ve eğitimler de verildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bugün Merkezi Cezaevine giderek Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve sponsorlar ile birlikte yapılan proje hakkında bilgi verdi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi ve Sosyal Hizmetler Dairesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden sponsorlara teşekkür etti.

21 yaş altı tutuklu mahkumların topluma yeniden kazandırılmaları ve doğru yola sokularak meslek edinmeleri gerektiğini dile getiren Baybars, cezaevinden tahliye olan kişilerin topluma

faydalı bireyler olmaları ve toplumun da onları kabul edebilmeleri için değişim ve gelişime hazır olabilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Cezaevinin şartlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmanın önemli olduğunu söyleyen Baybars, 2020 yılı içerisinde tamamlanacak yeni cezaevine geçileceğini ve 21 yaş altındaki genç ve çocuklar için daha etkin fiziki alanların olacağını söyledi.

Mevcut cezaevinin kapasitesinin yeterli olmamasına rağmen halen en iyi hizmeti verebilmek adına yapılan çalışmanın da ayrı önem taşıdığına dikkat çeken Baybars, Cezaevinin fiziki ve insanı şartlarının iyileştirilmesi konusunda da danışmanlık hizmetlerinin verilerek tutukluların

topluma kazandırılması çalışmalarının yapıldığını belirtti.

BİLMEM

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem de konuşmasında, cezaevinde çocuk ve genç mahkum ile tutukluların bulunduğu bölümün yenilenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Çocuk ve genç mahkum ve tutuklular için daha sağlıklı ve güzel bir ortam yaratıldığını dile getiren Bilmem, 2019 yılı içerisinde genç ve çocuk mahkum ve tutukluların topluma kazandırılması adına bulaşıcı hastalıklar, ilk yardım kursu, İngilizce dersleri, okuma yazma gibi etkinlik ve eğitimlerin verildiğini söyledi.

Bilmem sözlerine şöyle devam etti:

“İleriki süreçte yeni projeleri hayata geçirmek için cezaevi idaresi olarak sizlerin katkılarıyla kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

BAŞKURT

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise, suçu itilen çocuk ve genç tutukluların koşullarının iyileştirilerek daha sonra da destek programlarıyla hayata kazandırılmaları ve suç işlemelerinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Sosyal hizmetlerin görevleri arasında hükümlü ve tutukluların hem cezaevi içinde hem de dışındaki sosyal hayatlarına ve ailelerine destek vermek olduğunu dile getiren Başkurt, buradaki genç ve çocukların fiziki şartlarının iyileştirilmesi içim ve rehabilitasyon çalışmaların başlatılarak projeler ürettiğini kaydetti.

Projenin hayat bulmasında Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Kızılay, Edip Elektronik, Sentaş Akdeniz Yaylı Yataklar ve Önder AVM’nin de katkıları olduğunu dile getiren Başkurt, katkılarla 40 kişilik bir bölümün tamamen yenilendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından sponsorla teşekkür belgeleri verildi.