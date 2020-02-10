banner255
banner69
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
9 0
Cihangir’in zirve inadı
Cihangir’in zirve inadı
26 0
 
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
609 1
Girne’nin zirve yürüyüşü
Girne’nin zirve yürüyüşü
229 0
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
25 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
92 0
40 0
banner374

Casino sektöründen depremzedelere gıda yardımı

banner27

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Elazığ depremzedeleri için 500 koliyi aşan gıda yardımında bulundu

Casino sektöründen depremzedelere gıda yardımı

Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki hayatı normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme  çalışmaları kesintisiz devam ederken Casino İşletmecileri Birliği (CİB) depremzedeler için toplamda 500 koliyi aşan gıda yardımı yaptı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 çeşit kuru gıda malzemesi içeren koliler Birlik Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek tarafından Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sarıçiçek, toplumsal dayanışma duygusuna verilen özel önem çerçevesinde yardım kolilerinin 2 haftalık bir çalışma sonrasında yola çıkarıldığını belirtti.

Sarıçiçek, böylesi toplumsal dayanışma örneklerinin artırılması dileğinde de bulundu. (Lha)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.