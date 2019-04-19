Büyük saygısızlık

Türkiye ile KKTC işbirliğinde düzenlenen 2019 KKTC Milli Pul Sergisi’nde dağıtılan tanıtım kitapçığında TC Ulaştırma Bakanı, PTT Müdürü ve Türkiye’den dernek başkanının fotoğrafları ile yazılarına yer verildi. Bakan Atakan olmak üzere KKTC’den hiçbir yetkili ise kitapçıkta konu olmadı

Murat ASLAN

Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, KKTC Posta Dairesi ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun işbirliğinde Bedesten’de düzenlenen 2019 KKTC Milli Pul Sergisi’nde dağıtılan tanıtım kitapçığı, büyük tepkilere neden oldu. Türkiye’de hazırlanıp basılan kitapçığın kapağında “KKTC Milli Pul Sergisi başlığı” yazılmasına rağmen, iç sayfaların tamamında Türkiye yetkililerinin fotoğrafları ve yazılarına yer verildi. KKTC’den herhangi bir yetkili ise kitapçığın hiçbir sayfasında konu olmadı, tek bir satır bile isim geçmedi.

KKTC Milli Pul Sergisi’nin kitapçığının ilk sayfasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ikinci sayfasında TC Cumhurbaşkanlığı’nın logosu, üçüncü sayfasında ise TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi basıldı. Yine dördüncü sayfada TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın fotoğrafı bulunurken, beşinci sayfada ise Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın yetkililerinin isim ve fotoğraflarına yer verildi.

Yine devamla kitapçıkta sırayla TC Ulaştırma Bakanı Turhan’ın, PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik’in ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğlulları’nın yazısı yer aldı. Kitapçığın diğer sayfalarında ise pullarla ilgili bilgiler ve fotoğraflar konu edildi. Söz konusu kitapçıkta KKTC Posta Dairesi’nin bağlı olduğu Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın fotoğrafının ya da KKTC Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in yazısının bulunmaması, büyük tepki çekti. TC ve KKTC işbirliğinde yapılan bu organizasyonda Kıbrıs Türk tarafının adeta yok sayılması, sadece KKTC’li yetkililere değil Kıbrıs Türk halkına yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirildi. Sergiye katılanlar ve kitapçığı görenler de bu konuda tepkilerini dile getirdi. “Bu tanıtım kitabında biz neredeyiz?” diye soran vatandaşlar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı varsa KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın niye yok? Ya da TC’li bakan Mehmet Cahit Turhan varsa Tolga Atakan niye yok?” diye sordu. Serginin açılış kurdelesini kesen ve kitapçığı gören Tolga Atakan’ın da bu konuda rahatsız olduğu öğrenildi.

Kitapçığın üçüncü sayfasında TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın fotoğrafı bulundu

Kitapçıkta sırayla TC Ulaştırma Bakanı Turhan’ın, PTT Yönetim Kurulu Başkanı Bozgeyik’in ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ağaoğlulları’nın yazısı yer aldı

TC Ulaştırma Bakanı Turhan’ın yazısı kitapta yer aldı ama Bakan Atakan’a yer verilmedi