Bütçe darboğazda

Ülkede hem hükümet hem de belediyelerin yaşadığı maddi sıkıntılar aşılamazken, bunun getirdiği sorunlar da giderek büyüyor

“300 yeni istihdam yapmış gibi sarsıntı yaşıyoruz”

LTB Başkanı Harmancı “901 personelden 803 personele inmemize ve 0 istihdam yapmamıza rağmen yaşanan hayat pahalılıkları sonucunda neredeyse 300 kişi yeni işe almış gibi bütçemiz sarsıntı yaşıyor” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, her kişi veya işletme gibi LTB’nin de ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini açıkladı.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çalışacağız, dayanışacağız ve zor ekonomik koşulları yenebilmek için alternatifler yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Harmancı’nın açıklaması şöyle;

“Her kişi veya işletme gibi ekonomik anlamda çok zor bir dönemdeyiz, 2018 krizinden beri ciddi anlamda giderler yönünden yaşadığımız zorlukları yurttaşlara yansıtmadan üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 901 personelden 803 personele inmemize ve 0 istihdam yapmamıza rağmen yaşanan hayat pahalılıkları sonucunda neredeyse 300 kişi yeni işe almış gibi bütçemiz sarsıntı yaşıyor. Yatırım anlamında Türkiye Cumhuriyeti hibe kaynaklarının uzun bir süredir hiçbir kamu kurum kuruluşuna açılmadığını da belirtmeliyiz. Buna rağmen öz kaynaklarımızla 3 önemli kanalizasyon ihalesi, 3 önemli yağmur suyu drenaj ihalesi bağlamış, yeni araç alımları gerçekleştirmiş durumdayız, uzun süredir güncellenmesini beklediğimiz belediyeler yasası hala beklemede. Zor dönemleri hep atlattık, atlamaya, atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Banka borcumuzu biliyorsunuz ki kapatmıştık, kredi faizlerinin daha aşağıya inmesi halinde geri ödenebilecek yatırım kredileri arayışımız sürecek, alacağımız olan paraların da devletten bir an önce ödenmesi halinde bu zor ve kritik dönemleri daha rahat atlatabiliriz.

Çalışacağız, dayanışacağız ve zor ekonomik koşulları yenebilmek için alternatifler yaratmaya devam edeceğiz.”

“Sorunların nedeni nakit akışındaki sıkıntılar”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, grev yapan işçilerle görüştü ve nakit akışındaki sıkıntıdan dolayı bu noktaya gelindiğini söyledi

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, önceki gün Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası ve Başkanı Halil Karagil ile toplantı gerçekleşti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplantıdaki konuşmasında şöyle dedi:

“Mağusa Türk Genel İş Sendikası Cuma günü karar alıp 2 saatlik uyarı grevi yaptı. Saygıyla karşılıyorum yaptığınız grevi. Cuma günü yurt dışına gitmiştim. Grevin olduğu gün burada olsam daha iyi olurdu. Etrafta bazı söylenenler oldu grev olduğunu duydu kaçtı gibi böyle bir şey yok bunu da hoşgörüyle karşılıyorum burada sorun varsa benim amacım o sorunu çözmektir. Her zaman söylediğim gibi sendikayla ilişkilerde hassasiyetim yüksektir. Çünkü sendikayla huzursuzluk personelle huzursuzluktur, 5’inci yılımıza giriyoruz çalışanların alın terinin ne demek olduğunu biliyorum ne alın teri üzerinden siyaset yapılmaz ne de birinin alın terine girip kimsenin kazananı olmaz dolayısıyla 2 saatlik uyarı grevinde sendika başkanının açıklamalarını okudum dinledim belediye meclis üyelerinin bir kısmıyla bazı görüşmeler yaptık ama her şey göründüğü gibi olmaz belediyemizde nakit sıkıntısı vardır. Gizlediğimiz sakladığımız bir şey de yoktur, tedbirler alınacak ancak esas sıkıntı bir nakit akışındaki kaynak aktarımındaki sıkıntıdan bu noktaya gelindiğini söyleyebilirim. Tedbiri alırken hem fikir olarak almamızdır, her şey Mağusa için Mağusa halkı için genelde de ülkemiz için yaptığımızı söylemek istiyorum. Dolayısıyla herkes sorumluluğunun yasal mevzuattaki yetki ve sorumlulukları çerçevesinde herkes üstüne düşen vazifeyi yapacak. Ben de bu sorumluluğu yetkileri belediye meclisinde kullanarak yerine getireceğiz. Sizinle görüşmemdeki esas amaç; beraber çözebileceğimiz bütün sorunları birlikte çözmek içindir. Grevleri de her ne kadar da iş aksaması, hizmet aksaması olsa da demokrasimizin gereği olağan hak olarak görüyorum ancak bir daha olmasın diye de ne yapacağımızı da söylemek istiyorum. Yapılacaklar var bizim elimizde olmayan başka sebeplerden dolayı yaşadığımız sıkıntılar var bunları da bir arada konuşabiliriz. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi gerekir. Mağusa halkı bizden bunu bekler aşırı istihdamdan bahsedildi. Burada da siyasi bir şeyin olmadığını söylemek istiyorum belediye meclis üyelerine de söyledim iş verimi performansı alınırken aciliyeti bir gerekliliği olmadığı durumunda bu arkadaşların da bir süreliğine görevlerinden vazgeçeceğimizi söylemek isterim. Dolayısıyla bir tasarruf tedbiri olarak sizin de düşündüğünüz gibi bunlarda yapılacak ama son olarak şunu söyleyeyim nakit kaynak aktarımı sıkıntılardan bu sıkışık noktaya geldik dolayısı ile çalışanlarımızın ödemelerinin 1-2 gün gecikmeleri normal değil ama bunları da yaşadık. Daha önceki toplu iş sözleşmesindeki personelin hakkı olan herhangi bir noktada vermeme gibi düşüncemiz olmadı bundan sonra da olmaz herkesin emeğinin hakkını alması gerektiğini söylüyorum”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil ise şöyle konuştu:

“2 saatlik uyarı grev sonrasında biz aslında yapmış olduğumuz grevdeki basın açıklamamızda gerekli olanlarla ilgili açıklamaları yaptık. En büyük sorunumuz sizin de söylediğiniz gibi çalışanların alın teri, ekmek parası yani ödemelerin aksamasıdır. Her zaman iyi niyet çerçevesinde sizlerle görüşerek bir şekilde bugünlere geldik. Bizim 15’de 1 ödenen işçilerimiz hala daha ödenmediler böyle bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz sendika olarak çalışanlarımızın istekleri doğrultusunda eylem kararı aldık sizin yurt dışına çıkacağınız bizim bilgimizde değildi. Sizin arkanızdan eylem yaptık başkan adayı terk etti gibi telaffuzlar yanlıştır. Bu tür karalamalara sendika olarak biz de yokuz. Biz belediyemizin kötüye gitmesini kabul etmiyoruz herkesin gününde bir şekilde ödenmesini istiyoruz. Haklarını almasını istiyoruz, böyle olduğu sürece gerekli tedbirler alınırsa hep beraber taşın altına elimizi koyalım bu ekonomik krizde belediyemizi nasıl düzlüğe çıkaracağız Mağusa halkına daha nasıl hizmet vereceğiz bunları konuşarak belli bir çözüme varız. Toplu iş sözleşmesi imzalanmamış bekleyen sizden ricam imzalayalım sendikayı zorluyor gerekli tedbirleri alarak aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplu iş sözleşmesi hakkında toplantıda açıklamada bulundu.

Arter, “toplu iş sözleşmesini hazırlayın belediye meclisi toplantımız olacak sendika olarak sizde gelin halka açık toplantıdır. Bizde her şey şeffaftır, yanlış eksik bir şey varsa da düzeltmesini biliriz. Şube amirleriyle yapacağımız toplantıda da hiyerarşik yapı personelin sıkıntısı disipline gidecek kadar hata olanları da bilgilerini alacağım . Maliye Bakanlığı ile yapacağım görüşmede de Lefkoşa kaynaklı mali akış sıkıntısı hakkında toplantı yapacağız. Mağusa halkının da hassasiyet göstermesi lazım. Vergilerle devletten gelen katkıyla giderildiğini herkesin bilmesi lazım yoksa belediye bu kadar borcun 20 Milyon gibi bir alacaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle büyük bir rakam var iken Mağusa halkının da hassasiyet göstererek az az da olsa belediyeye borçlarını ödemeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Arter, Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile görüştü