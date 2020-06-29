"Bu şekilde turizm nasıl yapılacak?"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, karantina uygulamasından kaynaklanan sorunları gündeme getirerek, gümrük memurundan limanlardaki tüm görevlilere kadar çalışanların nasıl korunacağı sorusunu yöneltti.

Erhürman, “Eğer pozitif olan kişi ülkeye girse, tespit edilmese ve ateşinin de yüksek olduğu anlaşılmasaydı, gidip karantinaya girecekti, gümrük memurları ile temas edecekti, memurları karantinaya almayacaktık ve bu yayılma devam edecekti” dedi.

1 Temmuz sonrası için test sonuçları çıkana kadar kişilerin kendi kendilerini karantinaya alacağına güvenildiğini söyleyen Erhürman, bu vakada da olduğu gibi bazı kişilerin bunu dikkate alamayabileceğini belirtti.

Erhürman, 1 Temmuz açılma kararının bir gün alınmak zorundaki kalınacağının herkes tarafından çok önceden bilindiğini muhalefetin de defalarca bu konuları gündeme getirdiğini ancak sağlık altyapısının hâlâ yeterli olmadığını kaydetti.

Ülkeye uçak seferleri ile gelecek kişi sayısının kaç olacağını soran Erhürman, hükümetin sürekli karar değiştirdiğini söyleyerek, bu şekilde turizmin nasıl yapılacağını sordu.

Erhürman, “Her alınan karar değişti, geri alındı. Bugün yaşanan vaka, inşallah pozitif değildir, ama bir işaret fişeğidir. Alınan kararların yeteri kadar güvenli olmadığını gösterdi” dedi.

“ENDİŞE YERSİZ DEMEK KOLAY DEĞİL”

“ ‘1 Temmuz’dan sonra karantina da yok o durumda ne olacak endişesi’ yerinde değil demek kolay değil” diyen Erhürman, korona dolaysıyla kapalı kalınan dönemde 76 yasa gücünde kararname çıkarıldığını ancak sadece dördünün Meclis’e geldiğini söyledi.

“KARARNAMELERİ BİR AN ÖNCE KOMİTEYE SEVK EDİN”

Yasa gücünde kararnamelerin komiteye bir an önce sevk edilmesi çağrısını yapan Erhürman, bu kararnameler arasında sıkıntı yaratacaklar da bulunduğunu, yapılan düzenlemelerin işsizliği önlemediği gibi işçi durdurmayı mecburi hale getirdiğini, işsizi de korumadığını savundu.

Erhürman, bunun sosyal patlama yaratma riski bulunduğunu söyledi.

Meclis’in görev süresi uzadığına göre gerekli düzenlemelerin yasa olarak Meclis’e getirilebileceğini belirten Erhürman, kötü sürprizlerle karşılaşmadan alınması gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.