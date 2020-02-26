Bu kez işverenler tepkili

Sendikaların asgari ücrete yaptığı itirazlar sonuç verdi. Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, 11 Şubat’ta “brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL” olarak belirlediği rakamlara yapılan itirazları değerlendirdi ve asgari ücrete 220 TL daha artış getirdi

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirdi ve Asgari ücrete 220 TL daha artış yaptı.

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, asgari ücretin brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olmasına karar verdi.

Asgari Ücreti Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş) 17 Şubat’ta asgari ücrete yaptıkları itirazlarını değerlendirmek üzere dün yaptığı toplantıda, asgari ücreti yeniden belirleyerek artışa gitti.

İşveren tarafının terk ettiği toplantıda, yeni asgari ücret devlet ve işçi tarafının oylarıyla brütte 220 TL, nette 191 TL arttırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar, 1 Şubat’tan geçerli rakamları şöyle açıkladı; saatlik 22.04 TL, Günlük 176.31 TL, haftalık 881.54 TL, Aylık brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL.

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, 10 Ocak’ta gerçekleştirilen ve asgari ücretin belirlendiği toplantıyı işçi tarafı olarak terk ettiklerini anımsatarak, bunun siyaset değil emek kavgası olduğunu, kendilerinin arkasında sadece işçilerin olduğunu vurguladı.

Serdaroğlu, kendilerinin masaya oturduğu rakam bu olmasa da, emekçiler için ancak bu kadarını yapabildiklerini söyledi.



İŞVERENLER TEPKİLİ

Öte yandan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Özgün Kutalmış, dünkü toplantıda alınan karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kutalmış, asgari ücretin belirlenmesi konusunda bugüne kadar ki teamüllerin dışında bir uygulama gerçekleştiğini ve böylesi bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Kutalmış’ın açıklaması şöyle:

“Yıllardan beridir asgari ücretler tespit edilirken işçi ve işveren temsilcileri komitede görüşlerini ortaya koyar, hükümetlerde bu rakamlar üzerinden bir formül üretilirdi. Geçen hafta belirlenen asgari ücret toplantısında ilk kez bu denli işveren ve işçi tarafı bu kadar karşı karşıya bırakıldı. İşçinin teklifini almadan asgari ücret belirlendi.

Bugün (dün) bir bakıyoruz Başbakanın talimatı ile asgari ücret bürüt 3820 TL olarak Hükümet ve İşçi tarafından belirlenmiş. Madem bu rakamlara çıkılabiliyordu neden geçtiğimiz hafta bu rakamı masaya hem Hükümet hem de işçi tarafı koymadı?

Bizi oyuna getirerek bizim fikrimizi almadan bugün yapılmaya çalışılanı hem teamüller açısından hem de yasal olarak kabul etmiyoruz. Ekonomik koşulların ortada olduğu bir ortamda işveren tarafı olarak bu asgari ücrete itiraz edeceğimizi, bu konuda hukukçularımızın ara emri için başvuru yapacağını, sadece oy kaygısı yaşayan hükümetin karşısında bizimde elimizin kolumuzun bağlı olmadığını vurgulamak isteriz.

Unutulmamalı ki bu artışı kaldıramayacak olan işveren tarafı bu aradaki zam farkını mutlaka yansıtmak zorunda olacağından zaten alım gücü düşen vatandaşın gelecek olan zamların altında daha da çaresiz kalacağını bir kez daha hatırlatır ve seçim telaşına düşün hükümeti de buradan bir kez daha uyarırız”