“Bize herkes yardımcı oldu, bir tek devlet yardımcı olmadı, bölgedeki suyu dahi bu süreçte kestiler” diyen Yeşilırmak devletin ve Kızılay’ın ilgisizliğinden dert yandı.

Günlerdir Coronavirüs nedeniyle karantinada olan Yenierenköy bölgesindeki son durumu anlatan Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, “Bir hafta içinde yeni bir pozitif vaka çıkmazsa bölgede Covid-19 kontrol altına alınmıştır diyebilirim” dedi.

Bölgede şu an en ciddi sıkıntının bankacılık olduğuna değinen Yeşilırmak, bankada parası olan vatandaşların dahi para çekemediğini ve herkesi ayrım yapmadan ‘ihtiyaçlı’ olarak kabul edip destek verdiklerini anlattı.

Karpaz bölgesinin tüm uyarı ve yasaklara harfiyen uyduğunu kaydeden Yeşilırmak, aile ve komşuluk ilişkilerinin son bulduğunu, temasın kesilerek salgın zincirinin kırlığını söyledi.

Yeşilırmak, konuk olduğu Genç TV’de özetle şu ifadeleri kullandı:

“Karantinayla ilgili çok sıkıntılarımız oldu, alışık olmadığımız bir durumdu ama çok iyi üstesinden geldik. Üstelik belediyemiz çok kötü günlerden gelip bu günlere geldi. Doğru örgütlendiğimiz için hiç zorlanmadık. Hükümetin bizimle istişaresi olmadığı için çok zorlandık ama temas olmadan hizmet verdik. Para temasını dahi bölgede engelledik. İşletmeleri de bu yönde uyardık, önlem aldık. Bölgede durumlar iyi, dün de köyümüzde cenazemiz vardı. Ben ve 6 personelim ile bu cenazeyi defnettik. Herkes canla başla çalışıyor. En az personel en çok iş düşüncesiyle hareket ediyoruz. Çok iyi koordine olduk, hizmet verirken çok ciddi giderlerimiz de oldu ve devleti hiçbir bağlamda katkı sağlamadı.

Yakıt olarak bile katkı sağlamadı. Yakıt katkımızdan da kesinti yapıldı. Araçlara yakıt bulamıyoruz, yarından itibaren araçlarımı durduracağım. Bu konuda yetkililere bilgi aktardım. Eğer devlet elini taşın altına koymazsa bu sorun çözülmez. Tüm yükü belediyelere atıp bıraktılar. %25 kesinti yapıldı ama bununla kalınmadı. Her yönden sıkıntıdayız, görülmüyor. Yerel yönetimler sahada olmasaydı bu salgınla nasıl mücadele edeceklerdi merak ediyorum?

Her gün 2 araç ilaç, iki araç gıda için dağıtım yapıyor.

12 köyün su ve damacana hizmetlerini veriyoruz. Tüm hizmetlerimiz, defin, çöp, ilaçlama her işlem de sürüyor.”

“Biz burada bu koordineyi sağlamışken….”

“Çalışanlarımız evlere gidiyor, risk altındalar ama bize bakanlık özel tulum, maske ve eldiven temin etmedi. Bölgede bunların tümünü biz yardımlarla temin ettik. Bu bağlamda merkezle koordinasyon konusunda çok ciddi eksiklikleri olan bir süreç. Bu çok üzücü… Devletten 1 TL katkı almadık. Sadece duyarlı vatandaşlarımız ve iş adamlarımız destek verdi. Kızılay çok ciddi yardım topladığını açıklıyor ama Kızılay bölgemizde nerede? Hiçbir katkı almadık. Şu anda 700 ailenin hiçbir geliri yok. Kızılay bize hiç yardım paketi bile sağlamadı. Ama biz çok iyi koordine olduk. Biz burada bu koordineyi sağlamışken nasıl olur da Kızılay ve devlet ülkede bu koordineyi sağlayamadı anlayamıyoruz.”

“Bölgede şuan en ciddi sıkıntı bankacılık”

“Bölgede şu an en ciddi sıkıntı bankacılık. Vatandaşın cebinde para kalmadı. Parası olan da bankadan para çekemiyor. Bir kısmın elden dağıttık ama birçoğunu çözemedik. Bu bağlamda kim ihtiyaçlı kim değil çözemiyorsunuz, o da parası olsa bile cebinde para olmadığı için sizden yardım bekliyor. Biz bu konuyu çözemedik, en ciddi sıkıntı bu.”

“Her ihtiyacı olan bölgeye destek verilmeli”

“Kıbrıs Türk toplumu çok duyarlı, yardımlaşma ve dayanışmayı bu kadar seven bir toplum yok. Bu kadar bize maddi manevi yardım veren herkese çok teşekkürler. Bunlar olmasa biz bu derece yardım alamazdık. Bölgede durum kontrol altında…. Biz de bundan kurutulunca tüm imkânlarımızı başka bölgeye kaydıracağız. Bu bağlamda gün birlik olma günüdür.

Girne’den, her bölgeden bize yardım yağıyor. Herkes uzak yakın çok duyarlı. Şu an hükümetti hiçbir anlamda yanımızda göremedik.

Her ihtiyacı olan bölgeye destek verilmeli. Yerel yönetimlere bu bağlamda kesinti yerine katkı yapılmalı.”

“Bölgedeki suyu dahi bu süreçte kestiler”

“Örneğin TC’den gelen su faturaların ödenmesiyle ilgili, bu süreçte olsun, bu suyun ödemelerini muaf tutun veya banklık tarafından ötelensin talebinde bulunduk. Bölgedeki bu suyu da kestiler. Ben vatandaşımdan su parası tahsil edemiyorum, bu hassasiyetimiz bile dinlemediler.

Yerel yönetimleri de bu sürece dahil edin dedik ama dinletemedik. Biz sadece televizyon ve internetten gördüğümüz bilgileri elde ediyoruz.”

“Karpaz bölgesi, 12 köy içinde ciddi anlamda harfiyen tüm kurallara uyuyor”

“Sürecin başına bu bulaşla ilgili çalışmalarımızı bölgemize aktardık. En ciddi riskinin aile ve komşuluk ilişkileridir demiştik ve herkes bunu harfiyen uyguladı. Muhtarlar bile bir yere çıkacak ola beni arayıp izin aldı. Gezip baktım, sokaklar her yer bomboş. Sokakta olan da mesafesini koruyor. Karpaz bölgesi, 12 köy içinde ciddi anlamda harfiyen tüm kurallara uyuyor. Köylerimizin bir birine karışmaması çok olumlu bir adım oldu.

Kimse bölgeden bölgeye, köyden köye gitmiyor, komşuluk yapmıyor. Bulaşın en büyük riski böylece ortadan kalktı. Bunları vatandaşa iyice aktardık ve herkes harfiyen uydu. Önceleri bundan dolayı endişelerim vardı ama şu an endişelerim kalktı.”

“Bir hafta içinde yeni bir pozitif vaka çıkmazsa bölgede Covid-19 kontrol altına alınmıştır diyebilirim”

“Erenköy’deki 3 vakamızın durumu iyi, Sipahi’deki taburcu oldu. Yeni bulaşlar da olmayacak diye umuyorum. Bölgede artık bulaş olmayacak diye düşünüyorum. Bölgelimin ilacı, marketi, suyu her şeyi evine gidiyor, vatandaşların moral ve motivasyonları çok iyi. Bence bu 12 köy artık kontrol altına alındı. En son görülen pozitif vakayla temas halinde olan sadece bir kişi bulundu. Temas olmadı, bu zincir kırıldı, bu bizi sevindiriyor. Bir hafta içinde yeni bir pozitif vaka çıkmazsa bölgede Covid-19 kontrol altına alınmıştır diyebilirim. Rehavete kapılmayalım.”

“Yeri geldi 4, 5 kez ağladığım oldu… Çalışmak zorundayız. Özelde bölgemi, genelde ülkemi ilgilendiren bir durum. Ben 20 gündür çocuğumu da görmüyorum, uyumadığım 2, 3 gün oldu. Yeri geldi markette ağladığım da oldu. Kendi personellerimi de izole ettim. Bulaş olması diye kendi şoförüm ve personelimi de izole ettim. Adada örnek olacak olan bir mücadele verdik. Bize herkes yardımcı oldu, bir tek devlet yardımcı olmadı. Basın yayın da bize çok önem verdi.

Çok mutlu ve guruluyuz. Herkes evinde kalmaya devam etsin. Evinizde kalın, aile ve komşuluk ilişkilerini kesin, temastan uzak tutun, bu bilinçle hareket edersek belki de 1 ay içinde bu salgından kurutuluruz.

Bu süreçte, polis, asker, sivil savunma, belediye, herkese yardımcı olsunlar. Toplum sağlığı için evde kalmaya devam etsinler.”