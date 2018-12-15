Birinciler Mutlu ve Güzel

“Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenlendi

Radyo Güven Müdürlüğü,“Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenledi.

Radyo Güven Konferans Salonunda dün gerçekleştirilen yarışmada kompozisyon kategorisinde Lefkoşa Türk Lisesi’nden Mahmut Mutlu birinci; Yağmur Karataş ikinci; 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Zeynep Çopur üçüncü geldi.

Şiir kategorisinde ise Levent Koleji’nden Karpat Güzel birinci,TED Koleji’nden Azra Aygün ikinci; Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden Asena Mert de üçüncü oldu.

Radyo Güven Müdür Vekili Ali Karahan, yarışmanın başında yaptığı konuşmasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak ülke genelinde düzenlenen liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasına bu yıl 14 okuldan 91 eserin katıldığını belirtti.

Karahan, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının Rumların soykırım saldırılarına karşı verdiği kahramanca mücadeleyi bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak adına, yarışmanın konusunu “Rumların soykırım saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi” olarak belirlediklerine işaret etti.

Kıbrıs Türkünün dünyayı hayretler içerisinde bırakan şanlı direnişinin 1974 yılına kadar sürdüğünü kaydeden Karahan, “Anavatan Türkiye’nin desteği ile verilen bu varoluş mücadelesi sayesinde bugünkü özgür günlere ulaştık. Geleceğimiz olan gençler umuyorum ki geleceğe adım atarken geçmişe bakarak Kıbrıs Türk halkının destanlaşmış bu mücadelesinden dersler çıkartarak nereden nereye geldiğimizin değerlendirmesini doğru yaparlar” dedi.