Bir kişi 9 vakanın bulaşmasına neden oldu

Ülkemizde bugüne kadar 94 koronavirüs vakası tespit edilirken bunların 60 kişisinin yerli halk olduğu bildirildi. Bu vakalardan 9 tanesinin ise ülkeye İngiltere’den gelerek ailesiyle görüşen ve daha sonra İngiltere’ye dönen bir vatandaşımızdan bulaştıkları tespit edildi.

Bugün iki pozitif vakanın yurt dışından gelen bir hastanın temasta bulunduğu kişilerle temas eden kişiler olduğu bildirildi. Her ikisi de Londra’dan gelen, Gönyeli, Lapta ve Beyarmudu’ndaki vakalara bulaştıran aynı kaynaktan olduğu belirtildi. Bugünkü vakaların Sağlık Bakanlığı’nın temaslı listesine aldığı isimlerdi.

13 YAŞINDA ÇOCUK HASTA

Bugün tespit edilen vakalardan Lapta’daki vaka, 13 yaşında, dün pozitif çıkan bir annenin komşusu olduğu beliritlirken, çocuğun annesinin bugünkü testi negatif, ama takibine devam edileceği kaydedildi. Zira, bu yeni bulaş sayısını arttırabileceği bu nedenle Lapta’da sıfır temasın çok önemli olduğu ifade edildi.

Diğer pozitif vaka ise Beyarmudu’ndaki daha önce belirlenen vakanın Türkmen bakıcısı. 14 gündür temas otelinde kaldığı ve gözlem altında olan kişilerden biri olduğu kaydedildi. Buna göre, şu ana kadar Gönyeli’de üç, Lapta’da iki, Beyarmudu’ndaki dört vaka aynı kaynaktan virüs bulaştı. Beyarmudu bir taburcu, günün güzel haberi. Yoğun bakımda yeni bir hasta yok, bir hasta ve durumu stabil.

Bugün Ziyamet Polis Karakolunda testler yapıldığı bildirilirken, polislerimiz negatif olduğu beliritilirken, Dome Otel’de ambulansla bir gencimiz hastaneye kaldırıldı, garantina altındaydı. Henüz Coronavirüs bulaşına dair bir bulgu yok, ama bir açıklama mutlaka yapılması bekleniyor.

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