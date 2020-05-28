Belediye başkanını isyan ettiren hareket

Geçitkale Belediyesi sınırları içinde olan Sütlüce köyü girişine beton mixeri sürücüsü tarafından boşaltılan beton artığı nedeniyle isyan eden Belediye Başkanı Öztaş, konuyu polise şikayet etti

Ülkemizin kuzey doğu mesarya belediyelerinde olan ve son yıllarda alt yapıya yapılan yatırımlarla takdir toplayan Geçitkale Belediyesi sınırları içinde olan Sütlüce köyü girişine beton mixeri sürücüsü tarafından boşaltılan beton artığı Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı isyan ettirdi.

Hasan Öztaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu şekilde doğada da birçok yeri kirleten kişileri gerekli cezayı almaları için polise şikayetlerini yaptıklarını açıkladı.

Hasan Öztaş’ın konuyla ilgili fotoğraflı paylaşımı şöyle:

“Edepsizliğin, terbiyesizliğin bu kadarına da pes artık...

Yani yeter be!...yeter gerçekten. Efendi beton mixeri ile Sütlüce Köyü’ne beton getirmiş. Satmış parasını almış... Buraya kadar iyi, güzel. Sonrasında çekmiş aracını, mixerde kalan betonu, yolun kenarına, köy girişine,boşaltmış. Mixer kazanını burda bir güzel yıkamış. Öyle değil!!... yolun ortasına döküp yolu kapataydın be edep yoksunu...

Ovalara, derelere döktükleri beton artıkları yetmezmiş gibi, şimdi de köylerin içine kalan pisliklerini dökmeye başladılar. Bu çevre düşmanlarını bulup, döktüğünü yalatarak temizletmek gerek ya, neyse, söyleyecek çok şey var da edebimden nokta komuş olayım. Bu konuda da, gereken şikayetlerimizi polise yaptık. Gerekli yasal işlemin başlamasını sağlayacağız. Böylesi durumların takipçisi olacağımızı, siz değerli halkımızla paylaşırım.”