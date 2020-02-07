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Başbakanlık önünde üç eylem birden

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Başbakanlık önü dün üç ayrı eyleme sahne oldu.

Başbakanlık önünde üç eylem birden

 

Bir süredir Başbakanlık önünde ‘açlık grevi’ başlayan CAS çalışanlarına geçtiğimiz gün, asgari ücretin halen belirlenmemesini protesto eden Hür-İş de katılmıştı.

Dün de Başbakanlık kapısı önüne inşaat müteahhitleri dayandı ve Başbakanlık önünde 3 ayrı ‘hak arama’ eylemi yapılmış oldu.

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine son verilen eski CAS şirketinin çalışanları, geçtiğimiz gün Başbakanlık önünde açlık grevi başlatmıştı. Eylemcilerin, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart altındaki grevi devam ediyor.

Hür- iş Federasyonu ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanana kadar süreceğini belirttikleri çadır eylemini önceki gün başlatmıştı.

HÜR-İŞ’in ‘asgari ücret çadırı’ halen Başbakanlık önünde…

İnşaat Müteahhitleri Birliği de, dün yüzlerce iş aracı ile Başbakanlık önüne geldi.

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