Bakanlık 'ihmal yok' dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sel felaketi neticesinde dört kişinin yaşamını kaybettiği Ciklos mevkii konusunda bir basın açıklaması yaparak yapılan yolda trafik güvenliğinin olduğunu ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Girne-Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde meydana gelen elim olay sonucu 4 gencimizi kaybettik. Gençlerimize tanrıdan rahmet, yaslı ailelerine ve tüm halkımıza başsağlığı dileriz. Acımız tarifsizdir.

Yine bu çerçevede özellikle sosyal medya ve basında sıklıkla rastladığımız “hatalı” bilgileri düzeltmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı paylaşmak durumundayız.

1. Bu acı olayın yaşandığı bölüm olan Girne-Lefkoşa Anayolu 1. Etabı, 1 Haziran 2018 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan “yolun eksikleri vardı, tamamlanmadan aceleyle açtılar” bilgisi gerçekleri yansıtmamaktadır. Sadece bu projede değil, hiç bir projede trafik güvenliği tam sağlanmadan, bir gecikme yaşanacak dahi olsa, trafik akışına onay vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.

2. Bu yol, yapılan çalışma sonrası 1 metresi emniyet şeridi olmak üzere toplamda 10.5 platform genişliği ihtiva eden bir yoldur. 4.8 km bordür, 1.2 km drenaj bordürü bulunan yolda 53 bin ton plantmiks temel ve 27 bin ton asfalt kullanılmıştır. Yolun hem tehlikeli nokta eğimleri hem de drenaj sistemi denetimlerden geçirilmiş ve trafiğe açılmasının ardından bugüne kadar kadar gerçekleşen yağışlardan sonra da sık sık kontrol edilmiştir. Dileyen herhangi bir kişi bu raporları incelemek üzere Karayolları Dairesi’ne başvurabilir.

3. Yine sosyal medya ve basına, yol kenarında yoğun yağışın sebep olduğu aşınma sonucu oluşan bir çöküntünün fotoğrafı yansımış ve yaşanan üzücü olayın o noktada gerçekleştiği bilgisi dolaşmaktadır. Fotoğrafa yanısyan çöküntü, elim olayın medyana geldiğini düşündüğümüz noktanın Lefkoşa istikametinde200m ilerisinde yer alıp olay ile alakası yoktur.

4. Yine sosyal medyada Ciklos bölgesinde tehlikeli uçurum noktalarında bariyer (otokorkuluk) olmadığı bilgisi yer almaktadır. Bahse konu yol üzerinde 4.5 km otokorkuluk bulunmaktadır. Tehlikeli viraj ve uçurum kenarlarında oto korkuluk etksikliği bulunmamaktadır.

5. Ciklos viraj bölümünün bir noktasında yer alan su deposu ve vanaların olduğu bölüme araç girişi için korkuluk arası bırakılmıştır. Bu noktada yolun hemen yanı iddia edildiği gibi uçurum değildir. Burada 32m genişliğinde bir platform yer almaktadır. Söz konusu acı olayın bu noktada gerçekleştiği düşünülmektedir. Yaşanan olayın gerçekleşme şekli ve detayları ile ilgili polis tahkikatı sürmektedir. Bu tahkikatın sonucuna göre bazı karanlık noktaların aydınlatılması da sağlanmış olacaktır.

6. Bahse konu noktada dağdan şiddetli bir debi ile gelen suyun yol temeline temas edip yolun yanındaki drenaj arkına aktığı tespit edilmiştir. Fotoğrafa yansıyan oyuk bu şekilde oluşmuştur. Buna rağmen yolda bir çökme yaşanmamıştır. Bu noktada gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili firma ve TC Karayolları Koordinatörlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştır. Söz konusu nokta ile ilgili bir teknik soruşturma da başlatılmıştır.

7. Mevcut yolun tamamlanan her iki etabında da yolun her iki trafında drenaj hatları ve olukları konusunda bir eksiklik bulunmamaktadır. Özellikle yine sosyal medyaya yansıyan “su kanalları kapatıldı”, “su kanallarını toprakla örttüler” şeklindeki bilgiler gerçekleri yansıtmamaktadır. Hiç bir teknik akıl ne böyle bir uygulamayı hayata geçirir ne de hayata geçmesine onay verir. Yine bu noktada dileyen herkes Karayolları Dairesi mühendisleri ile yolun her iki tarafındaki drenaj sistemini yerinde inceleyebilir. Kaldı ki 6 aydır açık olan 1. Etap ve yaklaşık 2 haftadır açık olan 2. Etap üzerinde, yol yenilenmezden önce yaşanan göllenme, su birikme şikayetlerinin artık yaşanmadığı, yolu kullanan sürücüler tarafından dile getirilmektedir.

8. Polis Genel Müdürlüğü’nün elim olaya dair başlattığı tahkikata ek olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak projeye müdahil tüm paydaşların dahil edileceği geniş çaplı bir soruşturma başlatılıp, soruşturma sonrası ortaya çıkan bilgi ve veriler ışığında, gerek görülmesi halinde sorumlu olanlar hakkında hukuki ve idari süreç başlatılacaktır.

9. Buna paralel olarak bilirkişilerden oluşmuş bir heyet ile tüm iddialara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. Bu hem bakanlığımızın hem de hükümetin kararlılığıdır.