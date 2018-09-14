Askeri kantinler halka kapatıldı

Askeri kantinler şok bir kararla halka kapatıldı. Kantinlere sadece TSK personeli, Güvenlik Kuvvetleri personeli, TC Elçiliği personeli ve TMT personeli giriş yapabilecek

Ülkede gümrüksüz mal satışı yaparak bazı ürünleri piyasadan daha ucuza tüketiciye satan askeri kantinler şok bir kararla halka kapatıldı.

Ortaköy’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Alayı’nın kantinine alay komutanı imzasıyla asılan bildiride şu ifadelere yer veriliyor:

“12 Eylül 2018 tarihinden itibaren kantinimizden sadece aşağıdaki personel yararlanabilecektir: TSK Personeli, Güvenlik Kuvvetleri Personeli, TC Elçilik Personeli, TMT Personeli”

Ülkede askeri kantinlerden vatandaşların da yararlanması konusu, uzun zamandır süpermarket işletmecilerinin büyük tepkisi çekiyordu.

Özellikle market ve süpermarket işletmecileri askeri kantinlerin sadece askeri personele hizmet vermesi noktasında görüş birliğinde bulunurken, vatandaşlar fiyatların normal marketlere göre uygun olması nedeniyle askeri kantinlerin sivil vatandaşa da açık olmasını istiyor.

Marketçilerin hükümet yetkililerine yaptığı ziyaretlerin etkili olduğu bazı askeri kantinlerin sadece askeri personele hizmet vereceğini gösteren duyuruları kantinlerin camına asmasıyla görülüyor.