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Asgari ücret için ilk toplantı yapılıyor

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Asgari ücret için ilk toplantı yapılıyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2018’in ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 17.00’de toplanıyor. Bakanlıkta yer alacak toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Komisyon Başkanlığını Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar yapacak. Komisyonda devlet kanadından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı temsilen Emete Baylan, Maliye Bakanlığı’nı temsilen Fatma Serinkan, Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Fatma Barbaros, Devlet Planlama Örgütü’nü temsilen Ayşe Ağaoğlu yer alıyor.

Komisyonda en çok üyeye sahip işçi sendikası Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan beş temsilci yer alacak. Bu isimler “Ali Yeltekin, Mustafa Doğru, Süleyman Çakır, Erdal Atun ve Baytun Tuna” olarak açıklandı.

En çok üyeye sahip işveren sendikası olarak Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nı temsilen toplantıya katılacak isimler ise şöyle:

“Kemal Omağ, Mustafa Aroğlu, Yalçın Koçyiğit, Barış Tosunoğlu Metin Arhun.”

Asgari ücret 1 Temmuz 2017’den itibaren aylık brüt 2 bin 175 TL, haftalık 501.92 TL, günlük 100.38 TL ve saatlik 12.55 TL olarak uygulanıyor.

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