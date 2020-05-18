ALPET ‘den toplumsal dayanışmaya yeni örnekler

Alpet'ten Tepebaşı'na 10 bin fidan ve helikopterlere ücretsiz yakıt

Yaklaşık 2 aydır yaşanan Corona Virüs salgını sürecinde anlamlı sosyal dayanışma örnekleri sergileyen ALPET, dün yaşanan yangın felaketine 2 örnek girişimle toplumsal motivasyonu artırdı.

Tepebaşı ormanlarına büyük zarar veren yangının bir an önce kontrol altına alınarak soğutulması çalışmalarına katkı koyan yangın söndürme helikopterlerinin yakıtını ücretsiz karşılayan ALPET, Tepebaşı Bölgesi’ne 10 bin adet yeni fidan dikilmesi kararı aldı.

Altınbaş Petrol Ltd.(ALPET) ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş dün Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile birlikte sürdürdüğü görüşmeler sonrasında ülkemizin akciğerlerini oluşturan bölgeye 10 bin adet yeni fidan dikimi için Altınbaş ailesinin kolları bugünden sıvama kararı aldığını bildirdi.

Sofu Altınbaş

Küresel salgına karşı başarılı bir mücadele vermekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dün önemli bir yangın felaketi ile sarsıldığını belirten Sofu Altınbaş, “ yaşadığımız felaket bizleri her ne kadar da derinden üzmüş olsa da mayasında çaresizliğe yer vermeyen bir toplumun fertleri olarak sessiz duramaz seyirci kalamazdık. İşte bu nedenle ALPET ve Altınbaş Grubu olarak yanan alanların bir an önce yeniden yeşillendirilmesi çalışmalarında aktif rol oynayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.

Sofu Altınbaş birlik ve dayanışma ruhu ile gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakılabileceğine vurgu yaparak sözlerini noktaladı.

ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu değerlendirmesinde yangınla canla başla mücadele eden her ferde teşekkür ederek, ALPET olarak bir yandan yaşanan felaketin önlenmesine katkı koyan yangın söndürme helikopterlerinin yakıtlarını karşılarken diğer yandan yanan alanlara 10 bin adet yeni fidan dikimi için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Türkoğlu “ biz ilk adımı atıyoruz ve biliyoruz ki tüm yatırımcı iş insanlarımız da bu yaranın sarılmasında sessiz kalmayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı. LHA