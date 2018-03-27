Ali Dayı’yı kaybettik

Bir tarih daha göçtü… Arasta ve Bandabulya’da 70 yıldır meyve sebze satarak Lefkoşa’nın sembol isimlerinden olan Ali Özyamacı (Ali Dayı) hayata veda etti

Lefkoşa’nın sembol isimleri birer birer hayata gözlerini yumuyor.

Ciğerci Ahmet, Saffet Anibal, Sandüviçci Hamis Hüdari derken, hiç görmediği halde Lefkoşa’yı birçok kişiden daha iyi tanıyan Ali Dayı’yı da kaybettik.

Lefkoşa’nın sembol isimlerinden olan ve Arasta ve Bandabulya’da 70 yıldır bir arabada meyve sebze satan görme engelli Ali Özyamacı (Ali Dayı) yaşamını yitirdi.

Lefkoşa çarşısı ile özdeşleşen 86 yaşındaki Ali Dayı’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Çocukluğunda geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı gözleri görmeyen Ali Dayı, ölümünden bir hafta öncesine kadar Bandabuliya'da esnaflık yapmaya devam etmişti.

Ali Dayı, dün Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi ancak cenazede ne yazık kimseler yoktu. Ali Özyamacı, akrabaları ve kız kardeşinden oluşan 25-20 kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ali Dayı’nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Şehrin önemli simgelerinden Ali Dayı'mızı kaybettik, geriye 2017 yılında en sevdiği yer olan Bandabuliya'da yapılmış resmi kaldı... Şehrin başı sağolsun...”

Hatırlanacağı üzere Ali Dayı için yaşam koşullarını iyileştirmek adına 2013 yılında kampanya başlamış, bu kampanyaya yoğun ilgi olmuş, birçok kişi yardım yapmıştı.