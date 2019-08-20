Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde tedavi görmekte olan bir hasta için çok acil AB RH (+) kan aranmaktadır. Kan vermek isteyenler 05338881320 telefon numarasından Emrah Şarafat'a ulaşabilirler.
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