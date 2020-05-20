500 dönüm kül oldu

İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde meydana gelen yangın sonucu 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, biçilmemiş arpa, zeytin ve harnup ağaları yandı

İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde dün yangın çıktı. Yangın ekili alanlarda etkili oldu. Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, biçilmemiş arpa, zeytin ve harnup ağaları yandı.

İskele Belediyesi, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek, yardım çağrısı yaptı.

Saat 12.30 sıralarında başlayan yangında, yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, biçilmemiş arpa, zeytin ve harnup ağaçları yandı.

Yangına polis, itfaiye ekipleri, İskele Belediyesine ait su tankerleri, çevre halkı ve traktörler ile müdahale edildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, "bunun sabotaj olduğuna inanıyoruz" dedi. Sadıkoğlu, "Bu kadarı tesadüf olamaz, ardı ardına ülkenin çeşitli yerlerinde yol kenarlarında yangınlar çıkıyor, bunun önüne geçilmeli, ben artık bunun sabotaj olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.