23 Nisan coşkusu

Ulu Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Lefkoşa’da bugün Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.50’de başlayacak.

Anıta çelenklerin sunulması sonrasında, program saygı marşı ve saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Daha sonra Karakol İlkokulu öğrencileri, Arda Mart Türk Çocuğunun andını okuyacak, Havva Gürler günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak, Tamer Tunç 23 Nisan adlı şiiri okuyacak, koro 23 Nisan şarkısı söyleyecek ve tören halk dansları ekibinin Feslikan adlı oyunuyla sona erecek.

Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiir okunacak.

20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise, 09.30’da başlayacak. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, resmi geçit ve şiir okunmasının ardından okulların gösterileri ile tören sona erecek.

Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Bunu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesi izleyecek, törende şiirler okunacak ve günün önemine ilişkin konuşmalar yapılacak.

Ardından Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden Melis Baran Türk Çocuğunun Andı’nı okuyacak, Uğur Efe Turp günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak ve Sertel Dereseven ile Buse Sarmış da “Dünya Çocuk Bayramı” isimli şiiri okuyacak.

İskele’de 09.15’te Atatürk Anıtı’na çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Gösterilerin sunulacağı İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda 10.30’da başlayacak törende öğrencilerin müzikli gösterileri yer alacak.

Lefke’deki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erecek.

Saat 09.30’da 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunacak.

Mehmetçik’teki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yapılacak. Burada büste çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Mehmetçik İlkokulu’ndaki tören 09.30’da başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, resmi geçitin ardından öğrenciler gösteriler sunacak.

Festival için ülkeye gelen konuk öğrencileriler 23 Nisan Salı günü Girne bölgesinde düzenlenecek törenlere katılacak.

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Gala Programı saat 20.00’de Girne Amfi Tiyatro’da yapılacak.