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23 Haziran yerel ara seçimine gerek kalmadı

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Bazı bölgelerde boş olan ihtiyar heyeti üyelikleri için 23 Haziran’da yapılacak yerel ara seçime, seçilmesi gereken kadar veya daha az aday çıktığı için gerek kalmadı.

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23 Haziran yerel ara seçimine gerek kalmadı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde adaylığı kesinleşenlerle seçilmiş sayılanları bugün ilan etti.

23 Haziran Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi için kesinleşen aday listeleri, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61. maddesi uyarınca ilân edilirken, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan adaylığı kesinleşmiş adayların seçildiği ilân edildi.

YSK’dan verilen bilgiye göre, bu durumda ihtiyar heyeti üyelikleri için 23 Haziran’da seçime gidilmeyecek.

Dört bölgede ilan edilen kesinleşmiş ve aynı zamanda seçilmiş sayılan adayların listesi söyle:

LEFKOŞA İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
 
Lefkoşa /Arabahmet Mahallesi 

1. Simge Sarı 
2. Salih Sarı 

GAZİMAĞUSA İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI  
Gazimağusa /Baykal Mahallesi 

1. Ergün Görsay 

GİRNE İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI 
Dikmen / Şirinevler

1. Hasan Nihat Köroğlu 

LEFKE İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI 
Lefke / Gemikonağı Mahallesi 

1. İsa Çakıl 

58 İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ BOŞTU

YSK daha önce yaptığı duyuruda, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boş bulunan toplam 58 ihtiyar heyeti üyeliği için 23 Haziran’da ara seçim yapılacağı bildirilmişti.

Bu durumda bazı ihtiyar heyeti üyelikleri boş kalmaya devam edecek.

KKTC’de son yerel seçim 24 Haziran 2018’de yapılmıştı. 

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