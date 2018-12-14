16 aydır ödeme alamıyorlar

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), öğrenci taşımacılığıyla ilgili Ocak 2018’den beri, üzerinde mutabakata vardıkları halde protokol imzalanmadığı ve üyelerine 16 aylık ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle eylem yaptı

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), öğrenci taşımacılığıyla ilgili Ocak 2018’den beri, üzerinde mutabakata vardıkları halde protokol imzalanmadığı ve üyelerine 16 aylık ödemelerin yapılmadığı gerekçeleriyle, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

KAR-İŞ Başkanı, yönetim kurulu ve birlik üyeleri, sabah saatlerinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde toplandı.

Burada bir açıklama yapan Birlik Başkanı Fuat Topaloğlu, Ocak ayından beri öğrenci taşımacılığında kaos yaratan bakanlığın, Kar-İş yetkilileri ile Başbakan, Maliye Bakanı ve Eğitim Bakanı’nın protokol üzerinde anlaştıklarını ama bir türlü imzalanmadığını kaydetti.

TOPALOĞLU: “GREVE GİDECEĞİZ”

Millî Eğitim Bakanlığı Müdürü Adnan Eraslan’ın protokole bir türlü imza koymadığını da savunan Topaloğlu, 16 aydır ödeneklerin ödenmediğini dile getirerek, greve gideceklerini kaydetti.

Topaloğlu, “Eğitim Bakanı ve kadrosunun sorunlarımızı giderene kadar, bugün başlatmış olduğumuz eylemlerimizi Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul taşımacılığında bölgesel grevle devam ettireceğiz” dedi.

ERASLAN: “BAZI USULSÜZLÜKLER VAR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü Adnan Eraslan da hak edilen ücretlerin ödeneceğini ancak önceden yapılan bazı usulsüzlükler ve hak etmeden kazanç elde edenler olduğunu söyleyerek, protokole imza koymayacağını kaydetti.

Eraslan, “Protokolün 20. maddesinden dolayı protokole imza koymuyorum. Haksız kazanç elde edenler var” dedi.

Adnan Eraslan’ın bu açıklamasından sonra seslerini yükselten eylemciler, haklı ve haksızın ayrılmasını, eğer haksız kazanç elde eden varsa gereğinin yapılmasını ama geri kalan taşımacıların ödenmesi gerektiğini dile getirdi.

Eylemciler, daha sonra bakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

“AYNI TAKTİKLE OYALANIYORUZ”

Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan’ın “Bakan Meclis’te sizleri bekliyor “sözü üzerine Meclis’e giden eylemciler, burada görevli bir polisin “Meclis’te kimse olmadığını” söylemesinin ardından “3 aydan beri aynı taktikle oyalandıklarını” belirterek eylemi sonlandırdı.