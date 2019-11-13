15 Kasım törenleri nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar

Polis, 15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yıl dönümü kutlama tören programı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 15 Kasım 2019 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:30’dan itibaren, törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yolun trafik akışına kapatılacağı kaydedildi.

Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağıyla, Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışının sağlanacağı belirtildi.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüleri, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberi’nden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları; Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları; Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları; Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberi’nden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları istendi.

GAZİMAĞUSA’DAKİ TÖREN…

15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yıldönümü kutlama töreni nedeniyle; 15 Kasım 2019 tarihinde, Gazimağusa’da, saat 11:00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Caddesi, Barış Gücü karşısı, Alsancak Sokak ile Sulu Çember arasında kalan güzergah trafik akışına kapatılacak.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde; Trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.