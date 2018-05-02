1 Mayıs’a mangallı kutlama

Gelenek değişmedi ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda binlerce kişi piknik alanlarına akın edip, mangal yakıp kebap keyfi yaptı

Murat ASLAN

1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı dolayısıyla vatandaşlar dün piknik alanlarını doldurdu.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilenler, piknik alanlarına giderek, mangal yaktı, kebap yapıp gün boyu güzel vakit geçirdi.

Yetişkinler tavla ve futbol oynarken, çocuklar da piknik alanlarında kendileri için kurulan oyun alanlarında oynadı.

Başta Boğaz Piknik alanı olmak üzere, Alevkayası ve Taşkent piknik alanlarında dün adım atacak yer kalmadı. Özellikle Boğaz’da piknik yapmak isteyenlerin bir gün önceden gidip dün için rezervasyon yaptıkları ve kendilerine masa ayırdıkları öğrenildi.

Herkesin dün erken saatlerde gidip yer kaptığı piknik alanları, çocuk cıvıltılarıyla güneşin de sıcaklığıyla neşeli ve renkli görüntülere sahne oldu.