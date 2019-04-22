1 Mayıs'ta işçi kadınlar çalışmayacak

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, 1 Mayıs işçi bayramının işçilerin bayramı olduğunu, işverenlerin bu bayramı işçileri ile birlikte kutlamaları gerektiğini söyleyerek, Derneğe üye işyerlerinin büyük bir bölümünün 1 Mayıs’ta tam gün kapalı olacağını belirtti

İş Kadınları Derneği, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda üye işyerlerinin büyük çoğunluğunun tam gün kapalı olacağını duyurdu.

Dernek Başkanı Şenay Ekingen, 1 Mayıs işçi bayramının işçilerin bayramı olduğunu, işverenlerin bu bayramı işçileri ile birlikte kutlamaları gerektiğini söyleyerek, Derneğe üye işyerlerinin büyük bir bölümünün 1 Mayıs’ta tam gün kapalı olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de bu hareketlerinden dolayı İş Kadınları Derneği’ne teşekkür ederek, emeğe ve emekçiye saygının önemini vurguladı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ve dernek yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile bir araya geldi.

Derneğin Samanbahçe’deki binasını ziyaret eden Bakan Çeler, dernek başkanı ve yetkililerle bir süre görüştü.

EKİNGEN: “İŞÇİ VE İŞVERENLER BİRLİKTE KUTLAYACAK”

Daha sonra basına açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Şenay Ekingen,1 Mayıs işçi Bayramı’nı dernek üyelerinin resmî tatil olarak kabul ettiklerini ve 1 Mayıs’ı tam gün tatil yaparak işçi ve işverenlerin birlikte kutlayacaklarını kaydetti.

Ekingen, geçen hafta bakanlığa yaptıkları ziyarette Derneğin başlattığı Kümeleşme sağlama projesine destek vermesinden dolayı Bakan Çeler’e teşekkür etti.

ÇELER: “SADECE RESMÎ TATİL DEĞİL, KUTLANMASI GEREKEN BİR BAYRAMDIR”

Bakan Çeler de1 Mayıs’la ilgili Derneğin aldığı karardan dolayı teşekkür ederek, 1 Mayıs’ın emekçilerin bayramı olduğunu ve sadece resmî tatil olarak değil, işveren ve işçilerin kutlaması gereken bir bayram olduğunu kaydetti.

Geçen yıl yapılan çalışmalar neticesinde marketlerin belli bir saatten sonra söz konusu uygulamaya katılmalarının sağlandığını söyleyen Çeler, bu yıl da bu kararın görüşüldüğünü ve tüm gün kapatılmaları konusunda çalışıldığını anlattı.

Çeler, İş Kadınları Derneği’ne de 1 Mayıs için aldıkları karardan dolayı teşekkür etti.

Derneğin başlattığı Kümeleşme sağlama projesinin Bakanlık tarafından da yapılmak istenen bir proje olduğunun altını çizen Çeler, bu konuda çalışmalarını başlattıklarını sözlerine ekledi.