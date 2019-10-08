Zirvedekiler puan kaybetmiyorlar

K-Pet Birinci Ligde dördüncü hafta geride kalırken, lider Yalova, Mesarya ve Gençler Birliği puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar. Bostancı Bağcıl ile Çanakkale ise henüz galibiyetle tanışmadılar
K-Pet Birinci Ligde henüz dördüncü hafta sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar ile dördüncü sıradaki Görneç arasında 5 puan fark açıldı
K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil turan 8 golde kalırken, İlyas Yılmaz 5 gole ulaştı. Ömer ve Şenol ise 4’er golle sıralanıyorlar
Haftanın Takımı: Yalova
Yalova çok iyi bir başlangıç yaptığı sezonda, iyi gidişini zorlu Mormenekşe deplasmanında da sürdürürken, aldığı farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü
Haftanın Futbolcusu: Ahmet Kıyı (Mesarya)
Mesarya’nın yıldızlarından Ahmet Kıyı, haftanın en zorlu maçı olan Yonpaş Dumlupınar – Mesarya maçında orta sahadaki etkili futbolunu galibiyetle de süsleyerek kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Batu Seyis (Dörtyol)
Tarihinde ilk kez K-Pet Birinci Ligde mücadele eden Dörtyol ilk galibiyetini Ozanköy deplasmanında alırken, teknik direktör Batu Seyis, takımını maça iyi hazırlayıp, yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Ömer Doğru (Çanakkale – Maraş)
Ömer Doğru, Çanakkale ile Maraş arasında oynanan Mağusa derbisinde başarılı yönetimi ile dikkat çekip 4 doğru penaltı kararı verirken, gösterdiği kırmızı kartta da haklıydı
Haftanın Kare Ası
Athos (GHE)
Orhan (Mesarya)
Sedat (Maraş)
İlyas (Görneç)
Haftanın On Biri
Hasan (Mesarya)
Hasan (Görneç)
Mustafa Köleli (Maraş)
Sinan (GB)
Mustafa Tekpınar (Dörtyol)
Mehmet Çavuş (Görneç)
Can (Dörtyol)
Tahsin (Maraş)
Saydam (GHE)
Hakan (Yalova)
Şenol (GB)
K-PET Birinci Ligde 4. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya: 0-1
Bağcıl – Girne Halk Evi:0-2
Görneç – Esentepe: 3-1
Mormenekşe – Yalova: 0-4
Ozanköy – Dörtyol, 1-2
Çanakkale – Maraş,1-2
Gençler Birliği – Lapta, 3-0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12
|
1
|
11
|
12
|
2.
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12
|
2
|
10
|
12
|
3.
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9
|
2
|
7
|
12
|
4.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8
|
5
|
3
|
7
|
5.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3
|
1
|
2
|
7
|
6.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
1
|
7
|
7.
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8
|
9
|
-1
|
6
|
8.
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6
|
5
|
1
|
5
|
9.
|
4
|
1
|
2
|
1
|
5
|
7
|
-2
|
5
|
10.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|
-1
|
4
|
11.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
-1
|
4
|
12.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
8
|
-3
|
4
|
13.
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5
|
9
|
-4
|
3
|
14.
|
4
|
0
|
1
|
3
|
5
|
10
|
-5
|
1
|
15.
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1
|
7
|
-6
|
1
|
16.
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
12
|
-12
|
0
K-PET Birinci Ligde 5. Hafta programı şöyle:
12 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Girne Halk Evi – Esentepe
Yalova – Ozanköy
Maraş - Gençler Birliği
Mesarya - Çanakkale
13 Ekim Pazar, Saat 15:30
Lapta – Bağcıl
Mormenekşe – Görneç
Dörtyol – Karşıyaka