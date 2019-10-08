Zirvedekiler puan kaybetmiyorlar

K-Pet Birinci Ligde dördüncü hafta geride kalırken, lider Yalova, Mesarya ve Gençler Birliği puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar. Bostancı Bağcıl ile Çanakkale ise henüz galibiyetle tanışamadılar

K-Pet Birinci Ligde dördüncü hafta geride kalırken, lider Yalova, Mesarya ve Gençler Birliği puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar. Bostancı Bağcıl ile Çanakkale ise henüz galibiyetle tanışmadılar

K-Pet Birinci Ligde henüz dördüncü hafta sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar ile dördüncü sıradaki Görneç arasında 5 puan fark açıldı

K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil turan 8 golde kalırken, İlyas Yılmaz 5 gole ulaştı. Ömer ve Şenol ise 4’er golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Yalova

Yalova çok iyi bir başlangıç yaptığı sezonda, iyi gidişini zorlu Mormenekşe deplasmanında da sürdürürken, aldığı farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü

Haftanın Futbolcusu: Ahmet Kıyı (Mesarya)

Mesarya’nın yıldızlarından Ahmet Kıyı, haftanın en zorlu maçı olan Yonpaş Dumlupınar – Mesarya maçında orta sahadaki etkili futbolunu galibiyetle de süsleyerek kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Batu Seyis (Dörtyol)

Tarihinde ilk kez K-Pet Birinci Ligde mücadele eden Dörtyol ilk galibiyetini Ozanköy deplasmanında alırken, teknik direktör Batu Seyis, takımını maça iyi hazırlayıp, yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Ömer Doğru (Çanakkale – Maraş)

Ömer Doğru, Çanakkale ile Maraş arasında oynanan Mağusa derbisinde başarılı yönetimi ile dikkat çekip 4 doğru penaltı kararı verirken, gösterdiği kırmızı kartta da haklıydı

Haftanın Kare Ası

Athos (GHE)

Orhan (Mesarya)

Sedat (Maraş)

İlyas (Görneç)

Haftanın On Biri

Hasan (Mesarya)

Hasan (Görneç)

Mustafa Köleli (Maraş)

Sinan (GB)

Mustafa Tekpınar (Dörtyol)

Mehmet Çavuş (Görneç)

Can (Dörtyol)

Tahsin (Maraş)

Saydam (GHE)

Hakan (Yalova)

Şenol (GB)

K-PET Birinci Ligde 4. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya: 0-1

Bağcıl – Girne Halk Evi:0-2

Görneç – Esentepe: 3-1

Mormenekşe – Yalova: 0-4

Ozanköy – Dörtyol, 1-2

Çanakkale – Maraş,1-2

Gençler Birliği – Lapta, 3-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 5. Hafta programı şöyle:

12 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Girne Halk Evi – Esentepe

Yalova – Ozanköy

Maraş - Gençler Birliği

Mesarya - Çanakkale

13 Ekim Pazar, Saat 15:30

Lapta – Bağcıl

Mormenekşe – Görneç

Dörtyol – Karşıyaka