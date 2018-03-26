Zirve şekilleniyor

K-PET Birinci Lig’de lider Esentepe mağlubiyete rağmen açık ara önde giderken, Gönyeli de Süper Lig yolunda takipçilerinden uzaklaşmaya başladı

K-PET Birinci Lig’de lider Esentepe mağlubiyete rağmen açık ara önde giderken, Gönyeli de Süper Lig yolunda takipçilerinden uzaklaşmaya başladı

Play off hattı da şekillenmeye başlarken, puan kayıplarına Girne Halk Evi ve Mormenekşe ile lidere fark atan Maraş avantajlı duruma geldiler. Hamitköy ile Dumlupınar ise 4. takım olmak için mücadele edecekler

K-PET Birinci Lig’de düşme hattında işler karışırken, 5 takım direk düşme tehlikesi yaşıyorlar. Play out hattının ise daha da karışık durumda olması ligdeki heyecanı daha da artırıyor

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun, 23 gole ulaşırken, 19 gole gelen Şenol da takibini sürdürüyor

Haftanın Takımı: Doğancı

Doğancı, Mustafa Korkut yönetiminde çıktığı ilk maçta Hamitköy’ü deplasmanda 5 golle mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Futbolcusu: Salih Kemaneciler (Çanakkale)

Sentetik zeminli Göçmenköy Sahası’nda oynanan ilk A Takım maçında Çanakkale orta sahasının önemli ismi Salih Kemaneciler, oynadığı futbolu attığı galibiyetle golüyle taçlandırdı

Haftanın Teknik Adamı: Emre Perçinci (Gönyeli)

Gönyeli zorlu Akova deplasmanında geriye düştüğü maçı çevirmesini bilirken, teknik adam Emre Perçinci, takımına yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyeti getirdi

Haftanın Hakemi: Timur Ercan Bodi (Göçmenköy – Çanakkale)

Timur Ercan Bodi, 2 takım için büyük önem taşıyan Göçmenköy – Çanakkale maçında yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergilerken, kritik anlarda doğru kararlar verdiler

Haftanın Kare Ası

Adnan (Doğancı)

Rifat (Görneç)

Haris (Dumlupınar)

Hasan Özçelik (Maraş)

Haftanın On Biri

Fatih (Çanakkale)

Yavmi (Maraş)

Uğur (Doğancı)

Stelios (Çanakkale)

Azmi (Doğancı)

Velat (Gönyeli)

Sedat (Maraş)

Celal (Görneç)

Berke (Dumlupınar)

Cenker (Doğancı)

Raif (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig 24. hafta sonuçları

Maraş- Esentepe: 4-1

Görneç-Lapta: 2-1

Dumlupınar-Mormenekşe: 4-0

Girne Halk Evi-Kaya Mehmetçik: 3-3

Göçmenköy-Çanakkale: 0-1

Akova-Gönyeli 2-3

Değirmenlik-Bostancı Bağcıl 2-2

Hamitköy-Doğancı 4-5

K-Pet Birinci Lig 25. Hafta maç programı

31 Mart Cumartesi:

Esentepe – Hamitköy

Doğancı – Girne Halk Evi

Gönyeli – Göçmenköy

Lapta – Dumlupınar

B.Bağcıl – Akova

1 Nisan Pazar

Kaya Mehmetçik – Değirmenlik

Çanakkale – Görneç

Mormenekşe - Maraş

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

