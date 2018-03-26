Zirve şekilleniyor

K-PET Birinci Lig’de lider Esentepe mağlubiyete rağmen açık ara önde giderken, Gönyeli de Süper Lig yolunda takipçilerinden uzaklaşmaya başladı
Play off hattı da şekillenmeye başlarken, puan kayıplarına Girne Halk Evi ve Mormenekşe ile lidere fark atan Maraş avantajlı duruma geldiler. Hamitköy ile Dumlupınar ise 4. takım olmak için mücadele edecekler
K-PET Birinci Lig’de düşme hattında işler karışırken, 5 takım direk düşme tehlikesi yaşıyorlar. Play out hattının ise daha da karışık durumda olması ligdeki heyecanı daha da artırıyor
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun, 23 gole ulaşırken, 19 gole gelen Şenol da takibini sürdürüyor
Haftanın Takımı: Doğancı
Doğancı, Mustafa Korkut yönetiminde çıktığı ilk maçta Hamitköy’ü deplasmanda 5 golle mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı
Haftanın Futbolcusu: Salih Kemaneciler (Çanakkale)
Sentetik zeminli Göçmenköy Sahası’nda oynanan ilk A Takım maçında Çanakkale orta sahasının önemli ismi Salih Kemaneciler, oynadığı futbolu attığı galibiyetle golüyle taçlandırdı
Haftanın Teknik Adamı: Emre Perçinci (Gönyeli)
Gönyeli zorlu Akova deplasmanında geriye düştüğü maçı çevirmesini bilirken, teknik adam Emre Perçinci, takımına yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyeti getirdi
Haftanın Hakemi: Timur Ercan Bodi (Göçmenköy – Çanakkale)
Timur Ercan Bodi, 2 takım için büyük önem taşıyan Göçmenköy – Çanakkale maçında yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergilerken, kritik anlarda doğru kararlar verdiler
Haftanın Kare Ası
Adnan (Doğancı)
Rifat (Görneç)
Haris (Dumlupınar)
Hasan Özçelik (Maraş)
Haftanın On Biri
Fatih (Çanakkale)
Yavmi (Maraş)
Uğur (Doğancı)
Stelios (Çanakkale)
Azmi (Doğancı)
Velat (Gönyeli)
Sedat (Maraş)
Celal (Görneç)
Berke (Dumlupınar)
Cenker (Doğancı)
Raif (Gönyeli)
K-Pet Birinci Lig 24. hafta sonuçları
Maraş- Esentepe: 4-1
Görneç-Lapta: 2-1
Dumlupınar-Mormenekşe: 4-0
Girne Halk Evi-Kaya Mehmetçik: 3-3
Göçmenköy-Çanakkale: 0-1
Akova-Gönyeli 2-3
Değirmenlik-Bostancı Bağcıl 2-2
Hamitköy-Doğancı 4-5
K-Pet Birinci Lig 25. Hafta maç programı
31 Mart Cumartesi:
Esentepe – Hamitköy
Doğancı – Girne Halk Evi
Gönyeli – Göçmenköy
Lapta – Dumlupınar
B.Bağcıl – Akova
1 Nisan Pazar
Kaya Mehmetçik – Değirmenlik
Çanakkale – Görneç
Mormenekşe - Maraş
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
24
|
15
|
6
|
3
|
46
|
23
|
23
|
51
|
2.
|
24
|
14
|
5
|
5
|
43
|
29
|
14
|
47
|
3.
|
24
|
12
|
5
|
7
|
47
|
38
|
9
|
41
|
4.
|
24
|
13
|
2
|
9
|
47
|
39
|
8
|
41
|
5.
|
24
|
11
|
7
|
6
|
45
|
32
|
13
|
40
|
6.
|
24
|
12
|
2
|
10
|
46
|
36
|
10
|
38
|
7.
|
24
|
11
|
4
|
9
|
45
|
29
|
16
|
37
|
8.
|
24
|
9
|
5
|
10
|
26
|
30
|
-4
|
32
|
9.
|
24
|
8
|
6
|
10
|
39
|
40
|
-1
|
30