Zirve kayıpsız

K-PET Birinci Ligde üçüncü hafta maçları geride kalırken, 3 takım kayıpsız, 4 takım namağlup yollarına devam ediyorlar

K-PET Birinci Ligde üçüncü hafta maçları geride kalırken, 3 takım kayıpsz, 4 takım namağlup yollarına devam ediyorlar. Mesarya, Gençler Birliği ve Yalova 3’te 3 yaparlarken, Yonpaş Dumlupınar da bu takımları takip ediyor

K-PET Birinci Ligde 5 takım galibiyetle tanışmazken, ligde puansız takım kalmadı. Bostancı Bağcıl ise son sırada yer aldı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 8 gole ulaşırken, Ömer Kaygsuz 4, İlyas Yılmaz 3 golle, Halil’i takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Gençler Birliği

Gençler Birliği, bire bir rakibi Girne Halk Evi ile deplasmanda oynadığı maçı da kazanarak kayıpsız yoluna devam ederken, şampiyonluktaki iddiasını da gösterdi

Haftanın Yıldızı: Halil Turan (Mesarya)

Mesarya’nın kralı Halil Turan gollerine devam ederken, Karşıyaka karşısında attığı 6 golle klasının gereğini yapıp galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Devrim İzge (Lapta)

Lapta teknik adamı Devrim İzge, Çanakkale karşısında takımını maça iyi hazırlayarak yerinde müdahalelerle alınan galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Maraş – Yonpaş Dumlupınar)

Fehim Dayı, haftanın zorlu maçlarından olan Maraş – Yonpaş Dumlupınar derbisinde tecrübesini de kullanarak başarılı bir performans sergiledi

Haftanın Kare Ası

Mehmetsalih (MM)

Yusuf (Mesarya)

Gökhan (Yalova)

Ömer (Lapta)

Haftanın On Biri

Kıvanç (Yalova)

Hasan Sadrazam (Lapta)

İsmail (Dumlupınar)

Okan (Mesarya)

Abbas (Dumlupınar)

Mithat (Yalova)

Selçuk (Lapta)

Gökhan (Yalova)

Hüseyin Kayalılar (Dumlupınar)

Şenol (GB)

Ali İmam (GB)

K-Pet Birinci Ligde 3. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Esentepe – B. Bağcıl: 0-0

Dörtyol – Mormenekşe: 2-2

Maraş – Y. Dumlupınar: 0-1

Mesarya – Karşıyaka: 6-2

Girne Halk Evi - Gençler Birliği 2-3

Lapta - Çanakkale 4 - 2

Yalova - Görneç 2 - 1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-Pet. 1.Lig 4. Hafta maç programı:

4 Ekim Cuma: Yonpaş Dumlupınar – Mesarya

5 Ekim Cumartesi: B.Bağcıl – Girne Halk Evi, Mormenekşe – Yalova, Görneç – Esentepe

6 Ekim Pazar: Ozanköy – Dörtyol, Gençler Birliği – Lapta, Çanakkale - Maraş