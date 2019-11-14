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Zirve kapışmasında düdük Ali Özer’de

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Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Yenicami ile Türk Ocağı’nın Girne’de Mete Adanır Stadı’nda Pazar günü oynayacağı karşılaşmayı Ali Özer yönetecek

Zirve kapışmasında düdük Ali Özer’de

K-Pet Süper Lig ile 1. Lig’de cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 10. Hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Yenicami ile Türk Ocağı’nın Girne’deMete Adanır Stadı’nda Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hakemliğini Ali Özer yapacak.

K-Pet 1. Lig lideri Mesarya’nın konuk olacağı Lapta ile yapacağı maçın hakemi ise İsfendiyar Açıksöz olarak açıklandı.

K-PET SÜPER LİG

16 Kasım Cumartesi, saat 14:30

K.Kaymaklı-Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı (Serkan Şimşek)

Düzkaya-Gençlik Gücü, Nihat Bağcıer Stadı (Hakan Muhtaroğlu)

BÜY-Hamitköy, Üner Berkalp Stadı (Utku Hamamcıoğlu)

Göçmenköy-M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı (Emre Öztaşlı)

17 KASIM PAZAR, SAAT 14:30

MTG-Lefke, Canbulat Stadı (Evren Karademir)

Türk Ocağı-Yenicami, Mete Adanır Stadı (Ali Özer)

Çetinkaya-DTB, Atatürk Stadı (Mustafa Öztuğay)

Cihangir-Binatlı, Cihangir Stadı (Osman Özpaşa)

K-PET BİRİNCİ LİG
16 Kasım Cumartesi, saat 14:30

Esentepe-Dörtyol (Hüseyin Özkan)

Çanakkale-Ozanköy (Zekai Töre)

Görneç-Maraş (Ahmet Özkurtuluş)

17 Kasım Pazar, saat 14:30

Lapta-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)

B.Bağcıl-Yalova (Fehim Dayı)

G.Birliği-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

Y.Dumlupınar-Karşıyaka (Hakan Ünal)

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