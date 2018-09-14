Yunusların yabancıları tamam

Gençler Birliği kadrosunda bulunan yabancı futbolcuları tamamladı. Daha önce Ousmane ile anlaşan kırmızı siyahlılar, dün de prensipte anlaştıkları Azerbaycanlı golcü futbolcu Ruslav Boronsov ve Türkiyeli orta saha futbolcusu Uğurkan Durmaz'a imza attırdı. İmza töreninde başkan İlker Züğürt de yer alırken, Ruslav, Aksu takımından, Uğurkan ise Lüleburgaz takımından kadroya katıldı.