Yunusların umudu Deniz ve Emre

Gençler Birliği başkanı RifatBerkel uzun zamandır sakat olan Emre Özsin ile Deniz Kibar 'ın aralarına dönmeleri ile iyi sonuçlar almaya başlayacaklarını açıkladı

Sezona şampiyonluk parolası ile giren ve önemli transferlerle sezona giren Gençler Birliği, K-PET Birinci Ligde geride kalan 10 haftada beklentilerin uzağında kalırken, son olarak kendi evinde Mormenekşe’ye 1-0 mağlup oldu.

10 haftada 4 mağlubiyet alan Gençler Birliği’nin başkanRifatBerkel yaptığı açıklama ile teknik heyet ve sporcularına tam destek verdi. RifatBerkel’in açıklamaları şöyle:

"Takım son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Ancak bunlara takılarak da Süper Lig hedefinden geri kalmayacağız.

Birinci Lig de kaliteli takımlardan oluşuyor. Her takım, her takımı yenebilir. Uzun zamandır sakat olan sporcularımız Emre Özsin ile Deniz Kibar 'ın da aramıza dönmeleri ile iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Bu sonuçların sonunda da teknik direktörümüz Hasan Topaloğlu nezaretinde futbolcularımız ile birlikte Süper Lige çıkacağız. Buna inanç ve güvenim dün nasılsa bugün de aynıdır. Bu maratonda teknik heyet ile sporcularıma güvenim tamdır."