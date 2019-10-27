Yenicami, GG’ye gol yağdırdı

Yenicami ile Gençlik Gücü yoğun yağış altında oynanan maçta, gol yağmuru da yaşanırken kazanan 6 gol atan Yenicami oldu. Hasan Celil Evren’in hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçı kaybeden Gençlik Gücü üst üste 4. mağlubiyetini aldı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Canaloğlu, Özal Çağlayan

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Hasan Ulukök, Yasin, Hüseyin Sadıklar, Fırat, Hascan(85.Dk Koray), Abaka, Hasan Celil(88.Dk Emre), Junior(90+2.Dk Arda),Yannick

GG: Raif,Mehmet Kaygısız (65.Dk Bora),Tayfun,Aşkın, Emir, Arif,Idan, Sezgin, Uche, Akın (55.Dk Hacı)Özgür

Goller: 24,42 ve 72.Dk Hasan Celil,60.Dk Hascan,71.Dk Junior,90+4.Dk Abaka(Yenicami),36 ve 78.Dk Uche, 69.Dk Özgür(GG)

K-Pet Süper Lig'in 7.haftasında Yenicami ile Gençlik Gücü yoğun yağış altında karşı karşıya geldi. Yağmur gibi gollerin de ardı arkası kesilmeyen mücadeleden ev sahibi Yenicami galip ayrılmayı başardı. Tam 9 golün çıktığı mücadeleye hat-trick yapan Yenicami'nin 20 yaşındaki futbolcusu Hasan Celil Evren damga vurdu.

11.Dk: GG atağında Özgür rakip ceza alanına girdi ancak top zeminde kaldı ve savunma topu uzaklaştırmak için müdahale etti ancak top Uche’de kaldı. Onun vuruşunda kaleci Ercan’ı geçen topu Fırat uzaklaştırdı.

24.Dk: Yenicami atağında Abaka’nın şutunda kaleci Raif’ten dönen topu Hasan Celil tamamladı ve filelere gönderdi. Yenicami 1-0 GG

36.Dk: GG atağında Idan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Uche, kaleci Ercan’dan topu kurtardı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 1-1 GG

42.Dk: Yenicami atağında Fırat ceza sahası dışından sert bir şut attı. Kaleci Raif’ten seken topu iyi takip eden Hasan Celil vuruşunda topu filelere gönderdi . Yenicami 2-1 GG

53.Dk: Yenicami atağında savunma arkasına sarkan Hasan Celil net pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

60.Dk: Yenicami atağında Hascan ceza sahası dışı sol çaprazdan akıl dışı bir vuruşla topu filelere gönderdi. Yenicami 3-1 GG

69.Dk: GG atağında topla buluşan Özgür’ün volesinde Hasan Ulukök’e çarpan top filelere gitti. Yenicami 3-2 GG

71.Dk : Yenicami atağında savunma arkasına sarkan Junior vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 4-2 GG

72.Dk: Yenicami atağında Junior’un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hasan Celil mükemmel bir şutla topu filelere gönderdi. Yenicami 5-2 GG

78.Dk: GG atağında topla buluşan Uche’nin sağ çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 5-3 GG

85.Dk: Yenicami atağında Abaka’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yannick’in şutunda top üst direğe çarparak dışarıya gitti

90+4.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla topla buluşan Abaka vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 6-3 GG