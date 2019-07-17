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Yenicami durmaksızın çalışıyor

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Yenicami'de 2019 – 2020 Futbol Sezonuna yönelik hazırlıklar devam ederken, takım dünü çift idmanla tamamladı

Yenicami durmaksızın çalışıyor
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Yenicami Ağdelen Kulübünde 2019 – 2020 Futbol Sezonuna yönelik hazırlıklar devam aralıksız ediyor.

Geride bıraktığımız haftada yapılan performans testleri ve resmi sezon açılışının ardından çalışmalar salon ve saha çalışmaları şeklinde devam etti. A takım oyuncuları 17 Temmuz Çarşamba günü sabah bölümünde fitness çalışması gerçekleştirdi. Çalışma yeni sezon için anlaşma sağlanan Fitness Antrenörü Mehmet Yıldız nezaretinde gerçekleştirilirken, besin takviyeleri konusunda Uzman Diyetisyen Beslenme ve Genetik Uzmanı Eliz Konat da çalışmada yer alarak oyuncuları bilgilendirdi.

A takım akşamüzeri Yusuf Kaptan Sahasında yaptığı çalışma ile günü tamamladı. Bugünü boş geçirecek olan takım, 19 Temmuz Cuma günü kros, 20 Temmuz Cumartesi günü ise kum antrenmanı yapacak.

Yenicami A takımı 22 Temmuz pazartesi günü Lefkoşa, Golden Tulip Otelde üç günlük kampa girecek. Takım Lefkoşa’da çalışmalarını yaparak sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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