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Yenicami, Çetinkaya'ya bunu hep yapıyor

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Yenicami, üç hafta içerisinde GAÜ-Çetinkaya ile ligde ve kupada oynadığı üçüncü maçı da kazanırken, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarı finale yükseldi

Yenicami, Çetinkaya'ya bunu hep yapıyor
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde ilk maçta GAÜ-Çetinkaya'yı 2-1 yenen Yenicami, rövanş mücadelesinde Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiği rakibini bir kez daha yendi.

Mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan Yenicami, adını yarı finale yazdırırken, Yenicami'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada John Ebuka, 75. dakikada Ünal Kaya ve 84. dakikada Tansel katdetti. İkinci devrenin başında bir topu direkten dönen GAÜ-Çetinkaya'nın tek golünü ise 50. dakikada Eko attı. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final kuralarının gelecek hafta çekilmesi beklenirken, maçlar 21 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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