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Yeni yılın ilk maçları Cumartesi

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Yeni yılın ilk maçları Cumartesi günü K-PET Birinci Lig'de Göçmenköy – Hamitköy ve U21 Süper Lig'de Doğan Türk Birliği - Yalova ile Küçük Kaymaklı - Türk Ocağı arasında oynanacak

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Yeni yılın ilk maçları Cumartesi
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Futbolda yeni yılın ilk maçları 6 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. K-PET Birinci Lig'de ve U21 Süper Lig'de ertelenen 3 maçın oynanmasıyla birlikte ilk devreler sona erecek.

K-PET Birinci Lig'de ertelenen Göçmenköy - Hamitköy ve U21 Süper Lig'de Doğan Türk Birliği - Yalova ile Küçük Kaymaklı - Türk Ocağı maçları Cumartesi günü aynı saha ve şartlarda oynanacak. Göçmenköy antrenman sahasındaki Göçmenköy - Hamitköy maçını Hüseyin Eyyüpler, Orhan Dural Stadı'ndaki Doğan Türk Birliği - Yalova maçını Eren Erdoğan, Şehit Hüseyin Ruso Stadı'ndaki Küçük Kaymaklı - Türk Ocağı maçını Abdullah Genç yönetecek.

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