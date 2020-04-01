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"Yeni sezon yabancısız oynanacak"

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Hasan Sertoğlu, gelecek sezondan itibaren liglerimiz yabancısız oynanacağını, bu durumun da kulüplerimiz ve futbolcularımız için de bir fırsat olacağını açıkladı

"Yeni sezon yabancısız oynanacak"

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulundu.

Yabancı futbolcu konusunda açıklamalar yapan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Gelecek sezondan itibaren liglerimiz yabancısız oynanacak. Kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına böyle bir uygulama yapmalıyız.

Gelecek sezon yabancı futbolcu konusunda bir geçiş yılı olacak. Bunu yaşayıp göreceğiz. Daha sonra bu konu oturulup değerlendirilir. Ama bana göre en azından 1 sezonu kendi geçlerimizle oynamalıyız.

Bu durum kulüplerimiz ve futbolcularımız için de bir fırsat olur. Ben eminim yeni yıldızlarımız yetişecek ve futbolumuzun kalitesi de sürecektir.”

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