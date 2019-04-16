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Yarköy transferde coştu

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BTM 2. Ligi 6. Grupta mücadele edecek olan Yarköy Spor Kulübü, 11 transferle kadrosunu güçlendirdi

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Yarköy transferde coştu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'nde mücadele edecek olan Yarköy Spor Kulübü, 6. Grupta, 1. haftada Ardahan ile Civisil Zehra Çırakoğlu Sahasında karşılaşacak.

Antrenör Kürşat Özer Hoca nezaretinde Yarköy’deki tesislerinde sezona hazırlanan yeşil siyahlılar, önemli transferlerle, iddialı bir takım kurdular.

Meyti Ateş, Hacı Durdu Özer, Serkan Tekin, Doğuhan Aktaş, Ali Ütenoğlu, Erdoğan Okçuoğlu, Batuhan Yapar, Ramazan Göktaş, Kuvay Baydoğan, Burak Okur ve Osman Gün, Yarköy’ün yeni transferleri oldular. Yarköy böylelikle, 11 transferle kadrosunu güçlendirdi.

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