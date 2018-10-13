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Yalova ve Hakan, hat trick yaptı

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Yalova ve Hakan, hat trick yaptı
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K-Pet 1. Lig’in 4. haftasında zirve hedefindeki Yalova ile ligde ilk galibiyetini almayı hedefleyen Değirmenlik, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda karşılaştılar.

Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçta Yalova, Değirmenlik'e karşı mutlak üstünlük kurdu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Yalova’nın gollerini Hakan Demir (3) ve Selçuk Dirik attı. Sezon başından bu yana üstün performansı ile dikkat çeken genç Hakan Demir bu maçta hat trick yaparak, farklı galibiyetin mimarı oldu.

Yalova bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanırken 9 puanlı 4 takımdan biri oldu. Değirmenlik ise 4. haftayı da puansız tamamladı.

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