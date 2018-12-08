Vadili'nin, Karpaz sefası

Vadili, Mehmetçik'ten sonra BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’taki ikinci Karpaz takımı olan Dipkarpaz'ı da mağlup ederek, ikinci haftayı da galibiyetle tamamladı

Yer: Dörtyol Sahası Hakemler: Nejmi Bulut, Mert Ercan Bulut, Cemal Sarı Vadili: İlhan, Umut, Sergen, Süleyman, Can, Uğur(Hakan), Mehmet(Ahmet), Cemre(Remzi), Ali, Emre, Uğur Ökeli Dipkarpaz: Mimar, Berkan, Bavver, Serhat(Can), Menduh, Tugay, Kader, Mehmet(Adem), Nevzat(Erol), Umut, Serkan BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta iddialı bir kadro ile sezona giren Vadili, Dipkarpaz'ı 2-0 mağlup ederek, ikinci haftayı da galibiyetle tamamladı. Dipkarpaz ise ilk mağlubiyetini aldı. Vadili, Dipkarpaz karşısında ilk devreye daha etkili başlayan taraftı. Özellikle son çeyrekte baskısını iyice artıran ev sahibi ekip golleri de bölümde buldu. Maçın 31. dakikasında Süleyman kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirirken, Emrah dakika 402da attığı golle devrenin skorunu 2-0 olarak belirledi. İkinci devrede Vadili ilk devrede elde ettiği 2 farkın getirdiği güvenle oynarken, skoru koruyup maçı kazanmayı başardı. Centilmence geçen maçta Dipkarpaz da farkı azaltacak skoru bulamayınca maç 2-0 sona erdi.