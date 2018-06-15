Uruguay, Mısır'ı Gimenez ile yıktı

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, Mısır'ı 1-0 yendi. Ekaterinburg Arena'da oynanan maçta Uruguay'a 3 puanı getiren golü 89. dakikada Gimenez attı

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Kasımpaşalı Trezeguet'nin formasını giydiği Mısır ile Galatasaraylı Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay karşı karşıya geldi.

Ekaterinburg Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Jose Gimenez, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak Uruguay'a galibiyeti getirdi.

Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı. Genellikle orta saha mücadelesi içinde geçen ilk yarıda, Uruguay Cavani ve Suarez'le, Mısır ise Kasımpaşalı Trezeguet ile yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamayınca taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Uruguay, önemli gol fırsatları yakalamasına rağmen uzun süre değerlendiremezken, Mısır ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Uruguay'da 46. dakikada Cavani ile verkaça giren Suarez'in boş pozisyonda ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu Mısır'ın kalecisi El-Shenawy çıkardı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında yine Cavani ile verkaça giren Suarez, kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalmasına rağmen topa zamanında vuramadı ve meşin yuvarlak, El-Shenawy'de kaldı.

83. dakikada Suarez'in ceza sahası dışına doğru yaptığı ortada topa yere düşmeden vuran Cavani'nin sert şutunu, kaleci El-Shenawy çıkardı.

87. dakikada ceza sahası dışından frikik kazanan Uruguay'da Cavani'nin sert şutunda top, bu kez direkten döndü.

Uruguay, aradığı golü 90. dakikada buldu. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta oyuna ikinci yarıda dahil olan Sanchez'in ortasına iyi yükselen Gimenez, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uruguay, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Ekaterinburg

Hakemler: Bjorn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

Mısır: El-Shenawy, Fathi, Gabr, Hegazi, Abdelshafy, Warda (Dk. 82 Sobhi), Hamed (Dk. 50 Morsy), Elneny, Trezeguet, Said, Mohsen (Dk. 63 Kahraba)

Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez (Dk. 58 Sanchez), Vecino (Dk. 87 Torreia), Bentancur, De Arrascaeta (Dk. 59 Rodriguez), Suarez, Cavani

Gol: Dk. 89 Gimenez (Uruguay)