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Urcan Vangöl Akademisi, Türkiye'de

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Urcan Vangöl Akademisi U 9 Takımı, Şehit Kerem Keçeci U9 Minikler Futbol Turnuvasına katılmak için Zonguldak'a gitti

Urcan Vangöl Akademisi, Türkiye'de
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Yenilenen yapısıyla atılım içerisine giren Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, Türkiye'de turnuvaya katılacak.

Urcan Vangöl Akademisi U 9 Takımı, 6 - 7 Ağustos tarihleri arasında Zonguldak'da düzenlenecek olan Minikler Futbol Turnuvasına katılmak için Türkiye'ye gitti.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi Direktörü Salih Işık ile teknik direktör Ali Özçalışkan'ın da yer aldığı kafilede, 10 futbolcu ile futbolcuların aileleri de yer alıyorlar.

Çaycuma Gençler Birliği tarafından organize edilen Şehit Kerem Keçeci U9 Minikler Futbol Turnuvası, 6 - 7 Ağustos tarihleri arasında Çaycuma Şehir Stadında oynanacak.

Turnuvaya Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisinin yanı sıra Zonguldak Kömürspor, Gölcük Karadenizspor, Çaycuma Gençler Birliği, 6 Passpor, Kavaklıspor ve Zonguldak Akademi takımları katılacak.

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