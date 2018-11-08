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Üniversitelerde goller, Avrupa için atılıyor

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Üniversite Spor Oyunları Futbol Maçları sonunda şampiyon olacak takım, ülkemizi Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda temsil edecek

Üniversitelerde goller, Avrupa için atılıyor
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Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversite Spor Oyunları Futbol müsabakaları başladı.9 takımın 3 grupta oynayacağı maçlar sonucunda şampiyonun belirleneceği Futbol branşında ilk maçlar ile başladı.

Mağusa Maraş Stadı’nda DAÜ-UFÜ arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçta deplasman takımı UFÜ 3-2 galip gelerek Oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Girne Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında oynanan maçta ise YDÜ-KİÜ karşı karşıya geldi.Bu müsabakada ise gülen taraf ev sahibi YDÜ oldu. 

Turnuva sonunda şampiyon takımın 2019-2020 eğitim yılında ülkeyi Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda temsil edeceği futbol maçları Aralık ayında yapılacak maçlarla devam edecek. 

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