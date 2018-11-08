Üniversitelerde goller, Avrupa için atılıyor

Üniversite Spor Oyunları Futbol Maçları sonunda şampiyon olacak takım, ülkemizi Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda temsil edecek

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversite Spor Oyunları Futbol müsabakaları başladı.9 takımın 3 grupta oynayacağı maçlar sonucunda şampiyonun belirleneceği Futbol branşında ilk maçlar ile başladı.

Mağusa Maraş Stadı’nda DAÜ-UFÜ arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçta deplasman takımı UFÜ 3-2 galip gelerek Oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Girne Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında oynanan maçta ise YDÜ-KİÜ karşı karşıya geldi.Bu müsabakada ise gülen taraf ev sahibi YDÜ oldu.

Turnuva sonunda şampiyon takımın 2019-2020 eğitim yılında ülkeyi Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda temsil edeceği futbol maçları Aralık ayında yapılacak maçlarla devam edecek.