U-21 Liglerinde haftanın sonuçları

K-PET U21 Liglerinde 17. hafta karşılaşmaları oynandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
U21 Süper Lig
GÖNYELİ - YENİCAMİ (TATİL EDİLDİ)
GENÇLER BİRLİĞİ - GİRNE HALK EVİ 2-0
MERİT A YEŞİLOVA - CİHANGİR 1-3
ESENTEPE - GENÇLİK GÜCÜ 3-1
K KAYMAKLI - LEFKE 5-1
ÇETİNKAYA – MTG 1-2
BİNATLI – DTB 0-4
TÜRK OCAĞI – BÜY 4-0
U21 Birinci Lig
DÜZKAYA - AKOVA VUDA 5-1
MARAŞ - KARŞIYAKA 3-0
ÇANAKKALE - DOĞANCI 3-0 (H)
BOSTANCI B. - MESARYA 3-2
MORMENEKŞE - OZANKÖY 10-0
HAMİTKÖY - YALOVA 0-2
YENİBOĞAZİÇİ - GÖÇMENKÖY 1-4
DEĞİRMENLİK – Y DUMLUPINAR 0-5