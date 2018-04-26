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Türkmenköy tecrübe dedi

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BTM İkinci Lig Üçüncü Grup takımı Türkmenköy’de Asilkan Sadıkoğlu, Ekrem Keleşzade, kaleci Arif Aslan, Mustafa Tavukçu gibi 35 yaş üstü futbolcular dikkat çekiyor

Türkmenköy tecrübe dedi
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Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup’ta mücadele eden ve ilk hafta sonunda Kırıkkale’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Türkmenköy, yola tecrübeli futbolcularla çıktı.

Bir dönem Süper Lig’de forma giymiş, milli futbolcuların da aralarında bulunduğu isimleri kadrosuna katan Türkmenköy’de Asilkan Sadıkoğlu, Ekrem Keleşzade, kaleci Arif Aslan, Mustafa Tavukçu gibi 35 yaş üstü futbolcular dikkat çekiyor.

İlk maçta eski milli futbolcular Asilkan Sadıkoğlu 2, Ekrem Keleşzade ise 1 gol atarak galibiyeti getiren isimler oldular.

Ayrıca Hüseyin Genel gibi Süper Lig tecrübesi olan bir isim de takımın kadrosunda yer alıyor.

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