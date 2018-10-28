Turgut ameliyat oldu

K-PET Birinci Lig’de zirveyi hedefleyen Yonpaş Dumlupınar, geçtiğimiz gün Ozanköy deplasmanında öne geçmesine rağmen, maçı kaybetmişti. Dumlupınar golcüsü Turgut Kaçar’ın burnunun kırılarak oyundan alınmasından sonra rakibinin atak geliştirmesine engel olamamış ve Turgut’un golüyle öne geçtiği maçı 2-1 mağlup tamamlamıştı.

Maçın 70. dakikasında takım arkadaşının darbesi ile burnu kırılan Turgut, geçtiğimiz akşam Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Turgut, hastaneden taburcu edilirken, bu haftaki maçta büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Dumlupınar yönetimi ise Turgut için özel maske araştırmasına başladı.