Transferin kralı Halk Evi

Girne Halk Evi, transferde atağa kalkarken, futbolu bırakma kararı alan gol kralı patentli Ertaç Taşkıran'ı futbola devam etmeye ikna edip, kadrosuna katma konusunda prensipte anlaştı.

Girne Halk Evi, Alsancak Yeşilova'dan Özgür Gül'ü de antrenmanlara çıkarmaya başladı. Ertaç ve Özgür, bugün Akçiçek Hastanesi'nde takımla birlikte sağlık kontrollerinden geçecek.

Girne Halk Evi bu arada Türk Ocağı'ndan 4 futbolcuyu kadrosuna katma konusunda büyük yol kat etti. Girne Halk Evi, Mustafa Avcı, Mustafa Ercan, Hasan Sadrazam ve James'in transferlerini de bitirme noktasına geldi.