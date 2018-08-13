Transfer yoğunluğu

Takımlar yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmalarını sürdürürken, dün federasyonda yoğun bir transfer trafiği yaşandı. Küçük Kaymaklı, Gönyeli, Türk Ocağı ve Dumlupınar daha önce anlaştıkları futbolculara imza attırdı

K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig takımları yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmalarını sürdürüyorlar.

Haftanın ilk günü olan dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda yoğun bir transfer trafiği yaşanırken, Küçük Kaymaklı, Gönyeli, Türk Ocağı ve Dumlupınar daha önce anlaştıkları yerli ve yabancı futbolculara imza attırdılar.

Küçük Kaymaklı Binatlı'dan Eren Can Aslan'ı kiralık olarak kadrosuna katarken, Paul Asare'ye attırdığı imza ile ilk yabancı futbolcusunu da almış oldu.

Gönyeli, Yenicami'den John Okoli'yi kiralık olarak kadrosuna katarken, İranlı futbolcu Babak Abdullahzadeh'i de kadrosuna kattı.

Türk Ocağı, teknik direktörü Hasan Topaloğlu'nun Gençler Birliği’nden eski öğrencisi olan Tonbara Tiagoli'yi bonservisli olarak kadrosuna kattı.

K-PET Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan Dumlupınar ise eski futbolcusu Hüseyin Kayalılar'ı, Çetinkaya'dan bonservisli olarak kadrosuna