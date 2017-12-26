Teknik adamların cezası, birer maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, yaptığı toplantıda 14. haftanın cezalılarını ve cezalarını açıkladı.
14. hafta maçlarında oyun alanından atılan 3 teknik adam, Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu ve Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, birer maç ceza alırlarken, ilk devrenin son hafta maçlarında takımlarının başında sahaya çıkamayacaklar.
KIRMIZI KART CEZALISI
Hasan Aktaş, Mehmetçik, 3 maç
SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
EMRE OKANER
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
HÜSEYİN KAYALILAR
|
GAÜ ÇETİNKAYA TSK
|
CAN ÖZSOY
|
MORMENEKŞE GB
|
AHMET COŞKUN
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
FEHİM YILMAZ
|
DEĞİRMENLİK SK
|
MEHMET KAYGISIZ
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
HÜSEYİN TAŞÇI
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
HÜSEYİN GENEL
|
YENİ BOĞAZİÇİ DSK
|
YASİN KURT
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
BEKİR YILDIZ
|
OZANKÖY SK
|
ÜNAL KAYA
|
YENİCAMİ AK
|
ÖMER E. GÜL
|
YENİCAMİ AK
|
UĞUR AKTAŞ
|
KAYA MEHMETÇİK TÇB
|
EROL AKSUNLAR
|
CİHANGİR GSK
|
YANKI AKTÜL
|
GİRNE HALK EVİ
|
YEKTA POLAT
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
EMRE DENİZALP
|
GÖRNEÇ KSK
|
İMRAN BOLKANLI
|
AKOVA VUDA T.Ç.B.
|
FIRAT BAŞTÜRK
|
GAÜ ÇETİNKAYA TSK
|
CENKER PEHLİVAN
|
BOSTANCI BAĞCIL SK
|
METİN SERDAR
|
YALOVA SK
|
MERT ÖZTAŞ
|
OZANKÖY SK
|
MEHMET ERFİNİKE
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK