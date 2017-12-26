banner107
banner69
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
20 0
17 0
 
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
42 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
120 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
17 0
24 0
14 0
banner108

Teknik adamların cezası, birer maç

banner27

Disiplin Kurulu, Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu ve Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı’yı, birer maçla cezalandırdı

banner109
Teknik adamların cezası, birer maç
banner87

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, yaptığı toplantıda 14. haftanın cezalılarını ve cezalarını açıkladı.

14. hafta maçlarında oyun alanından atılan 3 teknik adam, Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu ve Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, birer maç ceza alırlarken, ilk devrenin son hafta maçlarında takımlarının başında sahaya çıkamayacaklar.

KIRMIZI KART CEZALISI

Hasan Aktaş, Mehmetçik, 3 maç

SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

EMRE OKANER

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

HÜSEYİN KAYALILAR

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

CAN  ÖZSOY

MORMENEKŞE GB

AHMET COŞKUN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

FEHİM YILMAZ

DEĞİRMENLİK SK

MEHMET KAYGISIZ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

HÜSEYİN TAŞÇI

GENÇLİK GÜCÜ TSK

HÜSEYİN GENEL

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

YASİN KURT

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

BEKİR YILDIZ

OZANKÖY SK

ÜNAL KAYA

YENİCAMİ AK

ÖMER E. GÜL

YENİCAMİ AK

UĞUR AKTAŞ

KAYA MEHMETÇİK TÇB

EROL AKSUNLAR

CİHANGİR GSK

YANKI AKTÜL

GİRNE HALK EVİ

YEKTA POLAT

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

EMRE DENİZALP

GÖRNEÇ KSK

İMRAN BOLKANLI

AKOVA VUDA T.Ç.B.

FIRAT BAŞTÜRK

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

CENKER PEHLİVAN

BOSTANCI BAĞCIL SK

METİN SERDAR

YALOVA SK

MERT ÖZTAŞ

OZANKÖY SK

MEHMET ERFİNİKE

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.