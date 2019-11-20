Tatlısu - Dikmen maçının kararı açıklandı

BTM Kurulu’nun Tatlısu’nun itirazının değerlendirilmesi sonucunda hakem Serkan Durmaz tarafından kural hatası yapıldığı tespit edilip, maçın tekrarlanması kararlaştırıldı.

BTM Kurulu’nun, Tatlısu - Dikmen maçı ile ilgili aldığı karar şöyle:

"Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadında oynanan Tatlısu – Dikmen Gücü maçının sonrasında Tatlısu takımının, Kurulumuza iletilen dilekçesi göz önünde bulundurularak, ilgili maçın raporları, maç görüntüsü ve Merkez Hakem Kurulu’nun görüşü değerlendirildi.

Maçın hakemi 84. Dakikasında oyun 1-1 devam ederken Dikmen Gücü takımının 7 sırt numaralı futbolcusu Metehan Durmaz’a İhtar vermiştir. İlgili oyuncunun müsabakanın 70. dakikasında da ihtar gördüğü için maçın 84. dakikasında gördüğü ihtar sonrası ikinci ihtardan kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilmesi gerekmekteydi. Müsabaka hakemi, ilgili futbolcuya kırmızı kart göstermemekle kural hatası yapmıştır.

Bu sebepten dolayı, ilgili maçın Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği ileri bir tarihte tekrardan oynanmasına ve maç içerisinde gösterilen kartların geçersiz kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."